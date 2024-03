Pod prăbușit în SUA: Paza de coastă caută materiale periculoase în containerele avariate ale navei FOTO/VIDEO

Paza de Coastă din America examinează mai mult de o duzină de containere avariate - unele conţinând materiale potenţial periculoase - care se aflau la bordul cargobotului ce s-a izbit, marţi, 26 martie, de podul Francis Scott Key din Baltimore, provocând prăbuşirea acestuia, potrivit unui document guvernamental obţinut de CNN şi unui oficial american familiarizat cu această chestiune.

Treisprezece containere avariate, unele având conţinut de materiale periculoase (HAZMAT) şi/sau ale Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, sunt examinate de o echipă de elită a Pazei de Coastă, potrivit unui memorandum neclasificat al Agenţiei Federale pentru Securitatea Cibernetică şi Securitatea Infrastructurii.

Documentul a fost distribuit marţi seara ONG-urilor şi operatorilor de infrastructuri critice.

O echipă a Gărzii de Coastă cu pregătire în gestionarea materialelor periculoase investighează documentele navei pentru a determina ce se afla la bord şi eventualele riscuri pentru sănătate, a declarat un oficial american.

