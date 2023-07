Ucrainenii au încercat să atace cu o rachetă Podul Crimeei. Traficul a fost blocat timp de mai multe ore VIDEO

Traficul pe Podul Crimeea a fost blocat complet timp de mai bine de o oră, duminică, 9 iulie. Autoritățile de ocupație explică acest lucru prin încercarea Ucrainei de a-l lovi cu o rachetă, în regiunea Kerci.

Acest lucru este raportat de propagandiștii ruși, scrie NEXTA Live. Totodată, liderul pro-rus Serghei Aksionov, asigură că racheta ar fi fost doborâtă de sistemele rusești de apărare aeriană.

"Traficul peste podul din Crimeea a fost oprit temporar în ambele sensuri. Potrivit canalelor ruse de Telegram, acest lucru se datorează unei încercări a Forțelor Armate ale Ucrainei de a ataca partea sa din regiunea Kerci".

Ca de obicei, Serghei Aksionov s-a grăbit să laude apărarea antiaeriană rusă și să asigure că racheta, pe care Ucraina ar fi încercat să o țintească spre peninsula, a fost interceptată cu succes.

"O rachetă de croazieră a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană în zona Kerci. Nu au fost răniți sau victime. Rog tuturor să rămână calmi și să aibă încredere doar în sursele de informații verificate", a scris colaboratorul rușilor.

Traficul a fost blocat peste podul Kerci și pe rețelelesociale au început să apară videoclipuri interesante.

„Administrația ocupantă a Crimeei a asigurat că toate atacurile au fost respinse cu succes de echipamentele de apărare aeriană”, a comentat NEXTA Live.

