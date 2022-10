Mizele urmărite de Ucraina prin distrugerea podului spre Crimeea. "Controlul asupra Melitopolului devine vital pentru ruși"

Podul Kerci, principala legatură între Rusia și Peninsula Crimeea, a fost detonat în dimineața zilei de sâmbătă, 8 octombrie, atât partea feroviară, cât și cea rutieră fiind distruse.

Generalul australian Mick Ryan a realizat o analiză a implicațiilor adânci ale evenimentului:

"Este prea devreme pentru a stabili metoda de atac și gama de implicații ale acestui atac asupra Podului Kerci. Este cu siguranță un pumn în față pentru Putin de ziua lui.

Mai întâi, felul în care a colapsat indică faptul că trebuie mult „buc” (explozivi) și un plan bun de demolare. Ca genist, planificăm astfel de lucruri tot timpul. Cele mai greu poduri de aruncat în aer sunt cele din beton armat.

Cantitatea de exploziv necesară ar fi mai mare decât ar putea transporta câțiva membri ai echipei de demolare. Câteva camioane cu explozibili sau rachete/bombe ar face treaba, dacă ar fi îndreptate către punctele potrivite ale podului.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns