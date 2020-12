FOTO Interlopii din Murgeni s-au inscris in AUR. Bulibasa Petrea Sandu a facut anuntul pe Facebook: "Traiasca partidul nostru AUR. Impreuna cu neamul meu, eu presedintele partidului AUR"

Pe 13 decembrie, Petrea Sandu, zis Flagara, seful clanului Sandu, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a devenit membru AUR, alaturi de mai multi membri ai familiei.Liderul interlopilor a postat si mai multe fotografii in care apare singur, dar si impreuna cu ceilalti indivizi, in fata unui afis mare cu AUR. "Traiasca partidul nostru AUR. Impreuna cu neamul meu, eu presedintele partidului AUR", scrie in postarea care insoteste imaginile, potrivit Adevarul Clanul Sandu este bine cunoscut oamenilor legii din Vaslui din cauza actiunilor sale de o violenta extrema. In luna august, zeci de romi au iesit joi dupa-amiaza pe strada in cartierul Bedreaga din orasul Murgeni, judetul Vaslui, dandu-se lupte intre membrii clanului Sandu si Murui.Citeste si: