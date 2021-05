Maia Sandu: Guvernul este obligat sa aloce bani pentru organizarea alegerilor

Maia Sandu spune ca 11 iulie este cea mai potrivita data pentru organizarea scrutinului, intrucat sunt intrunite conditiile legale de organizare a alegerilor, noteaza IPN, potrivit deschide.md Presedintele Maia Sandu spune ca data de 11 iulie este cea mai potrivita perioada pentru organizarea scrutinului si din punct de vedere al situatiei epidemiologice. Potrivit prognozelor specialistilor, perioada estivala este una in care numarul imbolnavirilor cu COVID-19 este in scadere."Am pornit si de la perioada legala de care este nevoie pentru pregatirea alegerilor, am tinut cont de termenul limita de care are nevoie CEC ca sa pregateasca scrutinul, dar in acelasi timp mi-am dorit sa punem punct cat mai repede acestei situatii de haos, cand nu avem un Guvern cu mandat deplin, cand nu avem o majoritate parlamentara care sa sprijine acest Guvern si asta a fost perioada cea mai potrivita, din punctul meu de vedere. Cu cat mai repede avem alegerile, cu atat mai repede putem sa contam pe o majoritate stabila", a spus Maia Sandu in emisiunea "In Profunzime", de la ProTV Chisinau.Mai mult, presedintele spune ca discutiile in jurul subiectului banilor necesari pentru alegeri sunt inutile, iar Guvernul in exercitiu are obligatia sa identifice fonduri pentru acest exercitiu electoral. Comisia Electorala Centrala urmeaza sa prezinte Executivului suma definitiva necesara pentru buna desfasurare a alegerilor."Nu exista o asemenea situatie cand sunt intrunite toate conditiile pentru alegeri, se semneaza decretul pentru organizarea scrutinului si sa nu se gaseasca bani. Este obligatoriu pentru Guvern sa aloce aceste resurse. CEC va stabili suma exacta necesara organizarii alegerilor, cifra de 120 de milioane de lei nu este una batuta in cuie, si aceasta suma va fi comunicata Guvernului", a spus Maia Sandu, potrivit deschide.md.Potrivit decretului prezidential, alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate la data de 11 iulie. Semnarea decretului a devenit posibila dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala starea de urgenta instituita la nivel national pana la data de 30 mai, ceea ce permite dizolvarea actualului Parlament.