Alegeri parlamentare: Deputatul Daniel Olteanu si fostul sef ANAF Gelu Diaconu deschid listele Pro Romania la Vaslui

"Ne aflam in fata unui nou inceput, atat din punct de vedere electoral, cat si din punct de vedere politic. Suntem aici doua formatiuni politice, ALDE si Pro Romania, reunite sub sigla Pro Romania. Un inceput de drum, cu mare incredere pentru ca am partener in acest drum un om, cu majuscule, un profesionist desavarsit, un bun national din acest punct de vedere, in opinia mea, si asta ma face sa am mare incredere ca drumul pe care am pornit astazi va fi incununat cu succes pe 6 decembrie", a declarat deputatul Daniel Olteanu.Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, aflat pentru prima data in postura de candidat, a precizat ca are calificarea necesara pentru a obtine un post de parlamentar."Ma aflu intr-o situatie inedita pentru ca este prima experienta din zona politica pe care o traiesc si mai inainte de orice ar trebui sa multumesc organizatiei locale careia i-a apartinut initiativa propunerii ca eu sa figurez pe locul intai la lista de candidati pentru Senatul Romaniei . Data fiind experienta profesionala dobandita in zona administratiei centrale, pe de alta parte experienta personala de vasluian, parintii mei traiesc in Vaslui, eu sunt un produs al zonei, cred ca ambele experiente ma pot califica pentru un mandat folositor comunitatii vasluiene in primul rand.Am optat pentru Pro Romania dintr-o ratiune foarte simpla, am facut parte din echipa premierului Victor Ponta , cel care, dupa o perioada delicata din punct de vedere economic, a reusit sa reechilibreze indicatorii macroeconomici ai Romaniei. Din pacate, ulterior plecarii acestuia de la guvernare acesti indicatori au fost grav afectati si poate chiar cronicizati in ziua de astazi", a mentionat Gelu Diaconu