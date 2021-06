USR PLUS, dupa respingerea raportului CNA in Parlament: "Suntem optimisti ca noua conducere a CNA va veghea ca decenta, informarea corecta si respectarea legii sa devina norme"

"Parlamentul a respins astazi raportul de activitate al CNA pe anul 2020, ceea ce echivaleaza cu demiterea din functie a actualului presedinte al Consiliului. Urmeaza ca Parlamentul sa numeasca un nou presedinte pentru restul de mandat, fapt care, alaturi de numirile de noi membri efectuate la sfarsitul lunii aprilie, reprezinta pasi decisivi spre readucerea profesionalismului si corectitudinii in activitatea acestui arbitru al audiovizualului romanesc. Suntem optimisti ca noua conducere a CNA va veghea ca decenta, informarea corecta si respectarea legii sa devina norme in peisajul radioului si televiziunii din Romania", a transmis, marti, USR PLUS.Reprezentantii formatiunii au apreciat ca "CNA isi va recapata impartialitatea, pierduta din nefericire in anii de guvernare PSD , si ca nu va mai permite ca romanii sa cada victime derapajelor jurnalistice si manipularilor orchestrate la comanda politica"."USR PLUS a spus raspicat, inca din primele zile de guvernare, ca sustine reforma CNA, astfel incat sa avem o institutie eficienta si relevanta pentru sanatatea spatiului public. Digitalizarea institutiei este o alta etapa a procesului de reformare, la fel de necesara ca transpunerea directivei UE privind serviciile audiovizuale, transpunere care va limita cat mai mult, prin legislatie , ingerintele politice la CNA", a mai transmis formatiunea.Parlamentul a respins, marti, raportul de activitate al CNA.