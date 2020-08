Teodorovici, contracandidatul lui Ciolacu la sefia PSD: "Nu voi valida alegerea unui presedinte printr-un simulacru de alegeri"

Codrin: Ciolacu calca in picioare statutul PSD

, a scris Teodorovici, pe Facebook."Fac apel la responsabilitatea tuturor membrilor PSD care vor participa la congres , indiferent de functia pe care o ocupa in partid si de organizatia judeteana de care apartin, sa inteleaga ca PSD nu are nevoie, in special in situatia actuala, sa se prezinte in fata electoratului cu un simulacru de alegeri, cu oameni ascunsi in spatele unor liste si, mai ales, cu riscul participarii unui singur candidat si care sa fie ales, eventual, cu unanimitate de voturi, ca in vremurile pe care le speram apuse", a mai aratat Teodorovici.Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu anunta ca-l sustine pe Teodorovici, pe care-l considera "singura sansa pentru a ne putea recupera partidul". Eugen Orlando Teodorovici si-a depus candidatura pentru functia de Presedinte al PSD! In conformitate cu Statutul actual al partidului. Pe care Ciolacu il calca in picioare cu bocancii primiti de la cazarma.Il sustin pe Eugen si ar trebui sa o faceti si voi! Este singura sansa pentru a ne putea recupera partidul", a scris Stefanescu pe Facebook.Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, vineri, proiectul politic cu care candideaza la Congres.Congresul PSD este programat pentru 22 august.