Aderarea Romaniei la Schengen, in aer: Reactii de regret din PE

Membri ai Parlamentului European, raportori pe migratie si azil, considera ca aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen nu ar trebui suspendata si ca aplicarea regulilor din spatiul Schengen reprezinta o parte a solutiei crizei refugiatilor.

Ska Keller, din grupul verzilor europeni si raportor special al Ombudsmanului european pe tema Frontex, spune ca "este mare pacat" ca aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen a fost suspendata, in conditiile in care aceasta chestiune s-a discutat in Parlamentul European si majoritatea membrilor Parlamentului a fost de acord cu aderarea.

Dacian Ciolos, desemnat de Iohannis sa participe la Consiliul European. Suspendarea Schengen, pe agenda

"Schengen este pentru noi toti, este unul din lucrurile care face Europa tangibila pentru cetateni si nu ar trebui sa ne atingem de asta sub nicio forma. De fapt, ma intreb de ce aderarea Romaniei si Bulgariei pare ca a fost suspendata. De asemenea, in Parlament majoritatea a fost de acord cu aderarea Romaniei si Bulgariei, a fost intens dezbatuta la Consiliu. Aparent, acum a fost suspendata, este mare pacat", a declarat miercuri Keller la un seminar pe tema migratiei si azilului la Bruxelles, la care au particitat aproape 200 de jurnalisti europeni.

Sylvie Guillaume, din grupul socialistilor si raportor pe tema tarilor sigure de origine, crede ca aplicarea regulilor spatiului Schengen reprezinta rezolvarea partiala a crizei refugiatilor, prin intarirea granitelor externe si permiterea circulatiei libere in interiorul spatiului Schengen.

Grupul de la Visegrad respinge orice mini-Schengen, afirma premierul ceh

"Eu tind sa spun ca, daca luam toate resursele care tin de regulile Schengen si ne folosim de acestea, deja am avea o parte din solutie. Nu este ceea ce unele state membre isi doresc, dar am putea vedea o imbunatatire. Personal, si cred ca grupul meu este de acord, cred ca nu este necesar sa testam un nou tip de Schengen intre tarile mari si cele mici.

Trebuie sa ne gandim de ce a aparut Schengen in primul rand, a fost despre controlul granitelor externe pentru a permite miscarea libera in interior, ceea ce nu e cazul in ceea ce priveste granitele externe", a spus Guillaume.

Socialista a mai spus ca este necesara o politica europeana comuna in privinta migratiei si azilului pentru rezolvarea crizei refugiatilor.

Propunerea care reintroduce granitele interne in zona Schengen pentru doi ani

Jose Manuel Fernandes, din grupul popularilor europeni, raportor special al Ombudsmanului european pe tema Frontex, este de parere ca granitele externe ale Uniunii Europene trebuie intarite, iar caderea spatiului Schengen inseamna, de fapt, caderea Uniunii Europene.

"Caderea Schengen inseamna caderea Uniunii Europene. Trebuie sa imbunatatim ce avem in materie de granite externe, este o obligatie a statelor membre si a intregii Europe. Trebuie sa oferim securitate Europei si putem face asta prin intarirea granitelor externe", a spus Fernandes.

