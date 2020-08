Comisia pentru munca urmeaza sa dea raport marti pe OUG care prevede cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Proiectul ar putea intra marti in plenul Senatului

Biroul permanent al Senatului a stabilit luni ca plenul va avea loc marti, ora 14.00.Pe 30 iulie, presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a afirmat ca ordonanta de urgenta a Guvernului care prevede o crestere etapizata a alocatiilor pentru copii este "o alta ipocrizie marca PNL ". Chestionat daca va fi respinsa OUG atunci cand ajunge in Parlament, Cazanciuc a spus ca ramane de vazut daca va fi respingere sau depunerea unor amendamente prin care sa fie respectat angajamentul initial si anume dublarea alocatiilor pentru copii.Totodata, presedintele Camerei Deputatilor si liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca ordonanta de urgenta care prevede o crestere etapizata a alocatiilor pentru copii inseamna de fapt o taiere cu 80% a alocatiilor si nu o majorare a acestor cu 20%. Liderul interimar al PSD a precizat ca partidul pe care il conduce vrea sa respecte legile tarii, iar alocatiile sa fie dublate, asa cum era prevazut initial in lege.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a anuntat, la finalul sedintei de Guvern din 29 iulie, ca, la 1 septembrie, copiii vor primi marite alocatiile aferente lunii august. Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei de pana la 2 ani sau cei de pana la 18 ani, daca au dizabilitati, vor primi 369 de lei. Alte patru cresteri, cu cate 20 la suta, sunt prevazute in 2021 si 2022.Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii se afla in procedura de urgenta in Parlament, iar Senatul este prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.