Anca Dragu anunta ca nu va vota legea educatiei sexuale in forma actuala. "Trebuie sa mergem dincolo de declaratii politice si sa ne uitam la binele copiilor"

"Noi am vrea sa vedem aceasta lege sub alta forma, in acest moment nu ajuta copiii din Romania si tinerii. Nu este o lege pe care eu si noi sa o sustinem (...). Eu cred ca intra astazi la vot, este in forma aceasta cu educatie sanitara si cu acordul parintilor. Pozitia noastra a fost foarte clara, a USR PLUS, ca in situatia in care avem atat de multe mamici minore, o treime din mamicile minore din UE provin din Romania, in situatia in care avem foarte multe abuzuri sexuale care se intampla in segmentul acesta al minorilor, noi credem ca educarea sexuala trebuie atacata mai frontal, trebuie sa mergem dincolo de declaratii politice si sa ne uitam la binele copiilor si al tinerilor", a precizat Dragu, dupa Biroul permanent.In opinia presedintelui Senatului, proiectul in cauza este incomplet si ar trebui sa se vorbeasca despre educatia sexuala la copii incepand cu 12 ani."Eu sper sa se mai modifice ceva la acest proiect de lege, nu avem cum sa propunem acum in plen, eu sper sa se redeschida acest subiect cumva, pentru ca, repet, este un pas incomplet facut in educatia copiilor. Ar trebui clar sa vorbim despre educatie sexuala si am putea sa punem totusi o limita de varsta, 12 ani - 14 ani, dar cred ca 12 ani ar fi o varsta mai mult decat rezonabila, 14 ar fi un compromis", a afirmat Dragu.Ea a mentionat ca discutia privind educatia sexuala a propriului copil a inceput in clasa a V-A."Copilul meu a studiat la scoala in clasa a V-a acest subiect despre educatie sexuala, a studiat despre elemente de genul acesta cred ca de prin clasa a II-a - a III-a. Am discutat si noi acasa, dar scoala isi face rolul", a sustinut presedintele Senatului.