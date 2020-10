Ce avere are Elena Lasconi, noul primar al orasului Campulung Muscel

Studii si cariera

Averea

Noul primar al municipiului Campulung Muscel s-a nascut la Hateg, in judetul Hunedoara. Ea are o licenta in economie obtinuta la ASE Bucuresti si a absolvit scoala de televiziune de la BBC.Lasconi si-a inceput cariera profesionala ca sef de cabinet, in perioada 1994 - 1996, in Parlamentul Romaniei. Din 1996 pana in 2020, ea a fost jurnalista la postul de televiziune Pro Tv. In cei 25 de ani in care a lucrat aici, Lasconi a fost prezentatoarea stirilor, a prezentat emisiunea "Horoscop cu Neti si Elena", a realizat emisiunea "Crime Time Live Show", dar si rubrica "Dincolo de povestiri" de pe postul Acasa Tv.Conform declaratiei de avere, Elena Lasconi detine sapte terenuri: un teren intravilan cumparat in Campulung, judetul Arges, iar celelalte sase sunt mostenite de catre sotul acesteia: un teren agricol, unul forestier si unul intravilan in satul Tatarai, orasul Scornicesti, judetul Olt; un teren in Mogosoaia, judetul Ilfov si un teren intravilan si unul forestier in comuna Topalu, judetul Constanta.Ea a mai mai are o casa in Campulung Muscel si un apartament in Bucuresti, iar sotul acesteia a mostenit inca doua apartamente in Bucuresti.La capitolul autoturisme, Elena Lasconi detine o masina marca Opel , fabricata in 2007.Ea are doua credite: unul la Banca Transilvania , scadent in anul 2037, in valoare de 262.595,02 de RON si unul la ING Bank, scadent in 2024, in valoare de 38.661,90 de lei.Elena Lasconi a declarat castiguri de la Pro Tv, in calitate de corespondent de stiri, de 6.000 de lei lunar, adica 72.000 de lei anual.Sotul acesteia, Georgescu Catalin-Teodor, castiga din avocatura 8.213 lei pe an.