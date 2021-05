Dan Barna anunta ca finala Cupei Romaniei s-ar putea desfasura cu spectatori

Guvernul doreste ca primul meci test sa fie finala Cupei Romaniei.In afara acestor evenimente testm regula ramane aceea ca toate competitiile se desfasoara fara spectatori, starea de alerta fiind prelungita."Am aprobat in sedinta de guvern de azi prelungirea starii de alerta, precum si o serie de masuri de reducere a unor restrictii, cu respectarea masurilor de siguranta.Hotararea de azi cuprinde si o veste buna pentru iubitorii sportului.Desi regula ramane aceea ca toate competitiile sportive se vor desfasura fara spectatori, am agreat astazi posibilitatea organizarii unor evenimente sportive pilot la care pot participa persoanele vaccinate, care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2 sau prezinta rezultatul unui test negativ certificat.Conditiile exacte vor fi stabilite prin ordin comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerului Sanatatii.Lucram in continuare in echipa pentru ca primul astfel de meci sa poata fi finala Cupei Romaniei care va avea loc pe 22 mai, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor de siguranta la accesul pe stadion", a precizat Barna pe pagina sa de Facebook Guvernul Romaniei a facut precizari cu privire la conditiile de prezenta la evenimentele sportive : "Competitiile sportive se vor putea desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor doar ca evenimente test sau pilot, cu aprobarea CNSU, pe baza propunerii Ministerului Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Sanatatii. Participarea va fi permisa doar persoanelor vaccinate, celor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, celor care prezinta rezultatul negative al unui test RT PCR nu mai vechi de 72 de ore sau a unui test antigen nu mai vechi de 24 de ore".Finala Cupei Romaniei la fotbal se va disputa in 22 mai, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.