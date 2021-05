Dan Barna, la un spectacol cu public la Opera Nationala: Cu cat ne vaccinam mai multi, cu atat vom reveni mai repede la normalitate VIDEO

"Vreau sa-l vad cu emotii, cu bucurie, cu sentimentul ca usor, usor reintram intr-o logica de tara care functioneaza libera de restrictii. Asta nu se poate intampla decat daca un numar cat mai mare dintre noi merg sa se vaccineze. Asta e mesajul pe care il transmit si in aceasta seara. Cu cat ne vaccinam mai multi, cu atat restrictiile vor fi mai putine si vom reveni mai repede la normalitate", a spus Barna.Vicepremierul a amintit ca Guvernul a luat, joi, o serie de decizii care permit sa fie organizate cat mai multe spectacole cu prezenta fizica."S-a corectat acea inadvertenta, sa-i spun, conform careia erau posibile evenimente culturale in interior, dar nu erau posibile in spatiul exterior (...) Lucrurile arata bine la nivelul tarii si imi doresc sa continue acest trend foarte bun pe campania de vaccinare. Am vazut ca in toate localitatile oamenii continua sa vina sa se vaccineze si, de fapt, asta e principala miza, astfel incat sa putem (...) sa ajungem sa scapam de ele (restrictii - n.r.) cat mai repede", a mai spus Barna.El a adaugat ca vrea sa merga si la teatru."Cred ca sunt vreo doi ani. Am fost si inainte, adica nu-i ceva ce nu s-a mai intamplat. Sper ca in perioada urmatoare sa reusesc sa ajung si la teatru. Imi lipseste si acesta", a mai afirmat Dan Barna.Vicepremierul Dan Barna a asistat, vineri, la Gala Extraordinara "Libera Musica", desfasurata in Sala Mare a Operei Nationale Bucuresti, un concert inscris in cadrul unui program-pilot privind reluarea activitatilor culturale in interior, derulat de Ministerul Culturii.