Emanuel Ungureanu, despre atacurile lui Emil Boc la Vlad Voiculescu: "E razboi. Un razboi cu structuri de tip mafiot"

E razboi!



Emanuel Ungureanu on Tuesday, January 12, 2021

"E razboi! De ce este atat de suparat domnul Emil Boc pe ministrul Vlad Voiculescu? 4 zile consecutiv l-a atacat primarul Clujului pe domnul Voiculescu.Motivul real. Dupa 7 ani de abuzuri groase, 3 rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, Petrica Susca a fost schimbat din fruntea Spitalului Judetean Cluj", scrie Ungureanu."Susca este protejat de Boc si de locotenentii lui: Stamatian, Buda, Rus si mai nou, deputatul Moisin. Deputatul Moisin l-a interpelat cu tupeu pe Vlad Voiculescu in legatura cu schimbarea lui Susca desi Susca a fost schimbat in iulie timp de 3 ore de catre fostul ministru penelist Tataru, apoi, seful lui Moisin, l-a sunat pe Tataru si l-a pus cu pixul inapoi pe Susca, in aceeasi zi, cu tupeu...", a completat acesta.