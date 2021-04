Interventie laconica a premierului Citu dupa demiterea lui Vlad Voiculescu: "Am decis sa fac o modificare la varful Ministerului Sanatatii"

"Aceasta lupta a intins la maxim resursele statului, in special in sistemul de sanatate dar si in economie. Ca sa avem succes in aceasta lupta este nevoie de incredere in institutiile statului.In acest context am decis astazi sa fac o modificare la varfului Ministerului Sanatatii. Vreau sa ii asigur pe toti romanii ca cred cu tarie in aceasta coalitie de Guvernare pentru ca este o coalitie care s-a constituit in urma votului romanielor, in jurul unor valori si nu a unor persoane", a declarat Florin Citu.