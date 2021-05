Premierul Citu: "Romania are cea mai mare crestere economica trimestriala, pentru a doua oara consecutiv" VIDEO

"Romania pentru a doua oara consecutiv are cea mai mare crestere economica trimestriala", a transmis premierul."Ieri am avut confirmarea ca ceea ce facem de un an si ceva la guvernare - guvernare liberala si in coalitie - facem bine. Romania pentru a doua oara consecutiv are cea mai mare crestere economica trimestriala, asta in tiomp ce in UE foarte multe tari au intrat iar in teritoriul negativ. Asta inseamna pentru romani mai multe locuri de munca, atractivitate pentru investitorii straini, ca avem o ecomnomie competitiva si pregateste terenul pentru perioada urmatoare", a declarat premierul.Acesta a transmis felicitari tuturor romanilor care au contribuit la cresterea economica."Sunt sigur ca in continuare vom face mai bine si vom spulbera toate estimarile", a mai transmis Florin Citu.Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, in termeni reali, in primul trimestru al anului cu 2,8%, fata de trimestrul IV din 2020, iar fata de acelasi trimestru din anul 2020 a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat nici o modificare pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarilor "semnal" anuntate marti de Institutul National de Statistica (INS)