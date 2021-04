Ce mai fac personajele politice cheie din epoca Dragnea: "mai o sudura, mai o reparatie" ori mai scriu cateva randuri de carte

Liviu Dragnea

Viata in Penitenciarul Rahova

Viorica Dancila

"Lupt impotriva unei tari in care sa se regaseasca toti romanii"

"Sunt un om care sunt foarte corecta"

"Orice om ii este teama de o plangere penala"

"Putem spune, pe scurt, ca reducem democratia... aaa... reducem birocratia", sunt doar cateva dintre declaratiile date de aceasta in timpul mandatului.

Liviu Dragnea a fost liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, fiind considerat unul dintre cei mai influenti politicieni din Romania.In aprilie 2016 a fost condamnat definitiv cu suspendare in dosarul "Referendumul". Drept urmare nu a putut sa aspire la functia de prim-ministru cu toate ca, sub conducerea sa, PSD a obtinut in decembrie 2016 majoritatea relativa in alegeri si, impreuna cu ALDE , a format ulterior trei guverne. Pe 27 mai 2019 a fost condamnat definitiv cu executare la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.In 21 decembrie 2016 Liviu Dragnea a fost ales presedinte al Camerei Deputatilor cu 216 voturi "pentru" si 101 "impotriva", fiind singurul candidat pentru aceasta functie.Protestele fata de Ordonanta 13/2017, care au scos in strada peste 600.000 de oameni, au fost indreptate si impotriva liderului PSD vazut ca principalul beneficiar al legii.Numele lui Liviu Dragnea a fost rar mentionat dupa condamnare. Cu o zi inainte de punerea sa sub acuzare in dosarul Tel Drum, i-a dat un interviu fostei sale consiliere, Anca Alexandrescu, jurnalist la Realitatea Plus.Inainte de difuzare, Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis ca nu a autorizat interviul. Ulterior, avocata lui Dragnea a anuntat ca fostul lider PSD nu mai are drept de munca.Acesta muncea zilnic la atelierul auto al penitenciarului: "Uite, sunt pe la garaj la Rahova, mai o sudura, mai o reparatie. Sunt bine, m-am taiat la o mana, m-am reparat", a declarat Dragnea in cadrul interviului.Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei Penitenciarului Rahova pentru eliberare conditionata miercuri, 21 aprilie 2021. Fostul lider PSD urmeaza sa se prezinte zilele urmatoare in fata instantei de judecata cu cerere de eliberare conditionata.Viorica Dancila a fost premierul Romaniei in intervalul 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019 si este prima femeie din Romania care a detinut aceasta functie. Dancila a fost candidatul PSD la alegerile prezidentiale din noiembrie 2019. A pierdut in turul al doilea de scrutin, in fata lui Klaus Iohannis , dupa ce a obtinut doar 33,91% din voturile exprimate.Dancila a devenit rapid cunoscuta mai degraba pentru gafele ei privind exprimarea decat pentru activitatea de premier.Unul dintre cele mai virale momente a fost intalnirea cu premierul Benjamin Netanyahu. Cand omologul sau israelian i-a spus in engleza ca este o placere sa o intalneasca, singurul raspuns pe care l-a putut da Viorica Dancila a fost "he he".In plus, in timpul unei sedinte a Executivului, a spus de sase ori "imunoglobina" in loc de "imunoglobulina".In timpul in care Viorica Dancila a iesit din atentia publica a lucrat la o carte, numita "Partea ei de adevar", in care relateaza aspecte din perioada in care a fost premier, dar ofera si detalii referitoare la relatia cu Liviu Dragnea.Mai multe fragmente din carte au fost discutate in spatiul public, unul dintre cele mai cunoscute fiind cel in care Marcel Ciolacu , actualul lider PSD, s-ar fi dus acasa la Dancila in lacrimi, dupa alegerile prezidentiale."Marcel Ciolacu a venit la mine acasa, unde a jucat o piesa de teatru foarte proasta, mi-a spus cu lacrimi in ochi ca ii pare foarte rau de tot ceea ce s-a intamplat. I-am facut si un ceai de fructe pentru ca parea foarte afectat".Viorica Dancila a vorbit in carte si despre greselile gramaticale pe care le-a facut adesea, dand vina pe presiune."S-au legat de anumite greseli, pe care recunosc ca le-am facut. Sub presiune, si cel mai abil jucator greseste. Nu m-a deranjat ca s-au legat de greselile mele gramaticale sau de stangaciile de protocol ... de multe ori eram ajutata de altii... aceste lucruri nu m-au deranjat, pentru ca am vazut ca ei le-au facut inzecit.Sunt politicieni de la varf care nu pot duce o idee cap-coada, isi ingusteaza ochii cand vorbesc, pentru ca nu pot, efectiv, sa se concentreze. Nu pot sustine un interviu de o ora. Nu au cunostinte pe probleme europene. Eu nu-i acuz ca fac greseli gramaticale, presiunea este foarte mare, stiu".Lia Olguta Vasilescu a fost un politician foarte vocal si controversat in guvernul Dancila, cand detinea functia de ministru al Muncii si Justitiei Sociale. Membra PSD a ocupat aceasta functie si in guvernele Grindeanu si Tudose.Klaus Iohannis a respins in repetate randuri nominalizarile ei la functiile de ministru al Transporturilor si ministru al Dezvoltarii, invocand drept motive lipsa de experienta, "limbajul folosit in comunicarile publice" si "presiunile asupra justitiei".Nu s-a tinut departe nici de problemele penale. Directia Nationala Anticoruptie a dispus clasarea dosarului "Fatada", in decembrie 2020, in care Lia Olguta Vasilescu era urmarita penal pentru ca le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primaria, sa faca sponsorizari catre o asociatie non-profit pentru reabilitarea fatadelor blocurilor din centrul Craiovei, dar si pentru ca si-ar fi folosit influenta pentru obtinerea unor sume de bani pentru campania electorala din 2012.Lia Olguta Vasilescu a facut mai multe declaratii transante in perioada in care a fost ministrul Muncii, iar unele dintre ele s-au lasat inclusiv cu sanctiuni.In 2 decembrie 2019, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu cu avertisment pentru ceea ce a spus despre Klaus Iohannis: "Ca neamt, sa vorbesti despre gazare, trebuie sa ai mult curaj".Aceasta afirmatie a fost facuta dupa ce seful statului a afirmat, in 24 august 2018, ca este "inadmisibil si incalificabil" ca "Guvernul PSD a batut si a gazat oamenii" in Piata Victoriei.Nu a fost prima data cand l-a atacat pe Klaus Iohannis."Domnul Klaus, cred deja se si vede sef de lagar de concentrare si toti PSD-istii bagati acolo la reeducare", reprezinta un alt exemplu.De asemenea, in aprilie 2019, la mitingul candidatilor PSD pentru alegerile europarlamentare, Olguta Vasilescu a spus ca "e nevoie de oameni care sa nu linga clanta la mai marii Europei".Lia Olguta Vasilescu nu a renuntat la politica dupa epoca Dragnea. Din contra, la alegerile locale din septembrie 2020 a castigat un mandat in fruntea Primariei Craiova, obtinand 34% din voturile exprimate.Carmen Dan a fost ministrul Afacerilor Interne in guvernele Sorin Grindeanu Mihai Tudose si Viorica Dancila. Protestele fata de Ordonanta 13 au prins-o in functie, ajungand chiar sa fie audiata de DNA ca martor in dosarul OUG13.Carmen Dan s-a contrazis in declaratii in urma violentelor din Piata Victoriei. La o zi dupa mitingul Diasporei, cand a facut primele declaratii, a sustinut ca jandarmii au actionat legal, dar si-a schimbat parerea o saptamana mai tarziu."Nimeni nu poate acuza Jandarmeria ca a aplicat legea. Orice om normal care a urmarit evenimentele a putut constata ca interventia in forta a fost justificata. Pana spre ora 22 au fost efectuate in mod repetat somatii verbale, prin intermediul mijloacelor de amplificare sonora, ultima fiind efectuata la ora 22.12 minute", a declarat Carmen Dan in 11 august 2018."Incep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit in urma violentelor, civili sau jandarmi. Fata de actiunile jandarmilor implicati in actiunea din data de 10 august a fost inceputa o verificare interna si pana in prezent au fost identificare cinci situatii susceptibile de comiterea de abuzuri impotriva unor persoane care nu au savarsit acte de violenta. La ora 22 si 2 minute a fost efectuata o utlima somatie, acordandu-se un interval de timp suficient pentru ca protestatarii sa poata parasi piata", a declarat Carmen Dan in 19 august 2018.Carmen Dan a demisionat din functia de ministru de Interne in iulie 2019. Carmen Dan a intrat in conflict cu conducere a PSD dupa ce a lipsit de la votul motiunii de cenzura."Mi-am depus mandatul. Nu voi cere colegilor mei nimic. Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de Interne. Inteleg din cauza ca nu mi-am facut treaba. E o decizie politica.Inteleg ca nu intra in discutie nicidecum un criteriu de neperformanta. E o decizie politica, iar eu respect deciziile. Am avut o discutie si referitoare la presiunea strazii. Acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjeaza acum. Ma astept sa ia act de demisia mea. Acum am discutat cu premierul. Demisia e un gest unilateral", a declarat atunci Carmen Dan.Carmen Dan nu a vrut sa renunte la politica, astfel ca a incercat sa mai prinda un mandat de senator la alegerile parlamentare din decembrie 2020, doar ca nu a reusit. Fostul ministru a prins pozitia a doua, care nu este eligibila.Organizatia Judeteana PSD Teleorman a decis ca lista pentru Senat sa fie deschisa de Danut Cristescu, in timp ce a doua pozitie a fost ocupata de Carmen Dan, doar ca a doua pozitie de pe lista PSD pentru Senat nu a fost eligibila.Carmen Dan a fost apropiata de Liviu Dragnea , fiind audiata inclusiv in dosarul "Tel Drum".Aceasta a continuat sa isi arate sustinerea fata de fostul lider PSD si ulterior.De exemplu, in 28 octombrie 2020, a postat pe Facebook un mesaj cu ocazia zilei de nastere a lui Liviu Dragnea."Pentru cei mai multi, Carmen Dan este "omul lui Liviu Dragnea". Niciodata nu mi-a fost rusine de o astfel de eticheta, cu atat mai putin pentru faptul ca am lucrat alaturi de Liviu Dragnea multi ani de zile.Asa cum fac de mai bine de 20 de ani pe data de 28 octombrie, am ales sa fiu si in acest an aproape, atat cat s-a putut, de omul Liviu Dragnea, caruia i-am urat multi ani cu sanatate, alaturi de cei dragi.Am regasit acelasi om puternic si semet, pe care cei care il hulesc astazi si ii pronunta numele in soapta, nu mai pridideau sa-l complimenteze, mai ales in aceasta zi!", a scris Carmen Dan pe Facebook in 28 octombrie 2020.