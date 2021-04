Cum se misca lucrarile la mega-autostrada de centura a Bucurestiului. "Avem vesti bune pe final de saptamana"

Autostrada A0 Nord

Autostrada A0 Sud

Soseaua de Centura

Continuarea Bulevardului Timisoara spre Centura Bucuresti

Lucrarile evolueaza pe autostrazile A0 Nord si Sud, iar ministerul lucreaza la conectarea eficienta a soselelor cu arterele rutiere din Capitala. A fost desemnat un castigator pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5 km din autostrada de centura a Bucurestiului, de la Dragomiresti pana la Corbeanca."Pentru lotul 2 al A0 Nord (19 km, Corbeanca-Afumati), saptamana viitoare asteptam pronuntarea Curtii de Apel pentru solutionarea contestatiilor. Daca contestatiile se resping si la Curte, asa cum au fost deja respinse la Consiliul National, putem semna contractul cu antreprenorul roman desemnat castigator.Pe lotul 3 A0 Nord (8,6 km, intre Afumati-Pantelimon), CNAIR este intr-un proces de re-evaluare a ofertelor ca urmare a deciziei instantelor, iar castigatorul licitatiei va fi anuntat in saptamanile urmatoare.Pe lotul 4 A0 Nord (5 km, intre Pantelimon si A2), constructorul avanseaza bine cu proiectarea drumului, iar in toamna acestui an va incepe executia lucrarilor. Termenul de executie a lucrarilor: 18 luni", a explicat Catalin Drula.Lucrarile continua si pe A0 Sud, fiind puse la punct fundatiile si elevatiile podurilor si terasamentele sau relocarile."Pe A0 Sud lot 1 si 2, constructorul a crescut mobilizarea in ultimele saptamani pe cei 33 de km ai sectorului (intre A2 si Bragadiru), executand lucrari consistente la fundatiile si elevatiile podurilor, dar si la terasamente sau relocari de utilitati."Pe A0 Sud lot 3 (Bragadiru - A1), antreprenorul a depus proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire. Ne asteptam ca ordinul de incepere a lucrarilor sa fie emis la inceputul verii", a mai scris pe Facebook Drula.Drula sustine ca pasajele denivelate de la Domnesti, Berceni, Oltenita si Mogosoaia"avanseaza intr-un ritm bun", si ca Pasajul Mogosoaia se va finaliza in aceasta toamna, urmand ca celelalte intersectii sa fie finalizate anul viitor."Licitatiile pentru finalizarea sectorului dublat la patru benzi dintre Chitila si Militari, respectiv dublarea sectorului dintre Militari si Jilava (de la A1 la DN5, arcul sud-vestic al centurii actuale) cu denivelarea intersectiilor avanseaza. Ofertele vor fi depuse in a doua parte a lunii mai.Pe tronsonul nord-estic dintre DN2 si A2, avem un contract al carui ritm de derulare nu este deloc multumitor. Motivele vin din trecut si din felul cum a fost licitata aceasta investitie. Nu mai conteaza acum. Important e sa o punem pe roate. Pentru asta, am cerut un calendar accelerat proiectantului si constructorului, astfel incat in urmatoarele saptamani sa fie finalizate proiectele de relocare a utilitatilor si sa fie deblocare lucrarile pe intregul sector.Nu in ultimul rand, CNAIR pregateste licitatia pentru proiectarea sectorului sud-estic dintre Jilava (DN5) si A2. Si aici ne dorim intersectii civilizate, denivelate care sa elimine ambuteiajele din prezent", a mai scris Catalin Drula.Ministrul Transporturilor adauga ca se lucreaza la conectarea eficienta a soselelor cu arterele rutiere din Capitala si ca cel mai avansat proiect este continuarea Bulevardului Timisoara."In plus fata de proiectele de pe centurile capitalei, lucram in minister la o serie de drumuri radiale care sa conecteze mult mai eficient soselele orbitale cu arterele rutiere din interiorul Capitalei. Cel mai avansat proiect este reprezentat de continuarea Bulevardului Timisoara spre Centura Bucuresti si, mai departe, spre A0 - o legatura rapida extrem de importanta pentru locuitorii din sectorul 6 (Drumul Taberei/Militari)", concluzioneaza Catalin Drula.