Viorica Dancila: Dragnea nu ma vrea pe lista de parlamentare pentru ca nu am dat amnistie si gratiere. O doreste pe Carmen Dan

Dancila sustine ca Dragnea a facut demersuri pentru a-i oferi un loc eligibil lui Carmen Dan , fostul ministru de Interne."Liviu Dragnea, chiar si din inchisoare, are o influenta asupra mai multor lideri din PSD Teleorman. Liviu Dragnea nu ma doreste pe lista la parlamentare pentru ca nu am dat amnistie si gratiere, asa cum a insistat. Liviu Dragnea o doreste pe lista pe Carmen Dan. Sper ca liderii PSD nu vor face ce spune Liviu Dragnea. Nu am aut nicio discutie cu liderii partidului pe acest subiect, dar am incredere in vorbele presedintelui Marcel Ciolacu , care a spus ca un fost premier PSD trebuie sa se regaseasca pe listele partidului la parlamentare. Am fost europarlamentar si premier, deci inteleg si exigentele Legislativului. Nu cred ca un fost premier al partidului poate fi exclus de pe lista. Asa cum a spus si Marcel Ciolacu, nu cred ca trebuie sa ne omoram fostii lideri ai partidului", a spus Viorica Dancila pentru Adevarul.ro Viorica Dancila a oferit trei motive pentru care nu ar putea avea un loc la parlamentare."1. Nu am nicio vulnerabilitate. In conditiile in care se vorbeste despre acuzatii de coruptie si de subminare a independentei Justitiei, eu nu am astfel de pete. Aduc in PSD imaginea unui om integru. Cred ca partidul are nevoie de astfel de oameni. PSD trebuie sa se desparat de personaje vulnerabile pe chestiuni ce tin de coruptie si de Justitie. 2. PSD trebuie sa se prezinte cu o echipa unita la alegerile parlamentare pentru a obtine o victorie. 3. Programul de guvernare din perioada 2018-2019 a fost un succes econimic si social. Am fost premierul care a crescut nivelul de trai al romanilor", a spus Viorica Dancila, potrivit sursei citate.