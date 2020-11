DW: Statul de drept: cum a ramas Predoiu in siajul lui Dragnea

Ministrul Justitiei are multe de explicat, nu doar despre cum s-a diluat anticoruptia sau despre dosarul de spalare de bani, inchis recent, in care personajul central era un prieten bun al lui Liviu Dragnea , caruia actualul ministru al Justitiei i-a fost avocat: Costel Comana, cel care s-a sinucis in toaleta avionului pe ruta Brazilia-Costa Rica, dupa ce DNA incepuse urmarirea penala impotriva lui. E interesanta si fotografia ministrului Catalin Predoiu si cu fostul sau amic acuzat de coruptie : Florin Secureanu, fost director al Spitalului Malaxa, descoperit ca ar fi furat sume mari de bani, incearca sa impresioneze cu aceasta poza, in asteptarea unui prim verdict din partea judecatorilor.Catalin Predoiu crede ca un avocat n-ar trebui sa aiba scrupule atunci cand isi alege cazurile, asa ca nici coruptia, nici traficul de arme nu-l deranjeaza pe ministrul Justitiei . Nu foarte demult, l-a aparat pe Resit Tavan, cetatean turc acuzat, intre altele, ca vindea ilegal arme americane in Iran.Ministrul Justitiei este un pragmatic, e jucatorul care vrea sa castige la fiecare mana, maleabil, supus in fata celui care l-a ridicat in functie, transpartinic, adus in politica de valul Tariceanu-Patriciu, adoptat de Basescu si ulterior de Iohannis, Catalin Predoiu s-a dovedit adeptul provizoratului si al stagnarii. Nu deranjeaza si nu vrea sa fie deranjat. Nu vorbeste despre trecut si nu-si asuma greselile, trece peste ele, ca un cal de curse peste obstacole. Totul e sa nu se extenueze si sa nu se dea de gol inainte de vreme.Distorsionarile produse in sistemul juridic de PSD in perioada lui Liviu Dragnea au fost pastrate, preluate, prelungite. Sectia Speciala croita pentru a-i descuraja pe magistratii din cazurile de coruptie (Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie) pare sa fi devenit folositoare si pentru actuala putere, iar magistratii vorbesc intre ei despre o " justitie a melcilor" si despre interventiile care se fac pentru dosarele in care apar "galbenii", adica liberalii, numiti asa dupa culoarea dominanta a siglei PNL Pentru a relua dosarele de coruptie, si cele de crima organizata, Catalin Predoiu nu avea neaparata nevoie de o majoritate in Parlament. Putea face, insa, cel putin cateva lucruri decisive, cu sustinerea executivului din care face parte: ar fi putut cere accesul procurorilor la bazele de date ale Fiscului, ale Politiei si chiar ale Serviciului Roman de Informatii, desi Curtea Constitutionala a scos SRI din activitatea de urmarire penala, prima data in 2016, cand Curtea a anulat toate probele obtinute de ofiterii de intelligence pe baza protocoalelor semnate intre reprezentantii parchetelor si cei ai Serviciului. A doua oara, la inceputul anului 2020, cand CCR a decis ca probele adunate de SRI prin interceptari facute pe mandatele de siguranta nationala nu pot fi folosite in dosare penale.De patru ani, de cand nu mai pot fi folosite interceptarile SRI, politicienii romani au respirat usurati si n-au vrut sa infiinteze un serviciu independent, controlat eventual de Parlament, cu o lege clara prin care sa fie evitate abuzurile si care sa se ocupe cu ascultarea telefoanelor infractorilor, fie ei corupti, criminali, traficanti. In acelasi timp, vidul lasat de Curtea Constitutionala spre fericirea celor tentati de traficul de influenta, putea fi umplut prin cateva prevederi ale unei Ordonante de Urgenta. Catalin Predoiu a preferat, in schimb, un proiect supus dezbaterii publice pana la primavara si care, dupa cum scrie Adevarul, "e facut special sa pice din nou la Curtea Constitutionala".Pe de alta parte, fara interconectarea la bazele de date ale institutiilor de forta si la ANAF, procurorii nu pot face mai nimic: nu au cum sa-i verifice pe cei acuzati de fapte de coruptie si nu-i pot gasi pe traficantii de persoane. Daca ar fi existat vointa politica, intr-o singura sedinta de guvern s-ar fi putut rezolva aceste lucruri. Ministrul Justitiei pare ca se simte bine cu un corp de procurori fara dinti, care nu are arme sa lupte cu infractorii.Justitia e deficitara in Romania, a spus-o Comisia Europeana in septembrie in primul Raport anual privind situatia statului de drept in Uniunea Europeana. Legile justitiei au fost modificate in defavoarea magistratilor, sondajele arata ca doar 37% dintre romani considera ca justitia este independenta. Aceasta perceptie este explicata de oameni prin "imixtiunile sau presiunile exercitate de guvern si de politicieni asupra justitiei", potrivit Raportului privind statul de drept.Sloganul "coruptia ucide" a fost abandonat, desi dramele nu s-au terminat. Morala provizorie a ministrului Justitiei si pasivitatea lui frenetica nu au fost de ajutor in recuperarea timpului pierdut pe vremea PSD si in restaurarea independentei si puterii magistratilor. Dar cum ar putea Catalin Predoiu sa-si abandoneze strategia contemplativa, cand exact acum un an si-a facut o firma cu vicepresedintele ALDE Catalin Beciu, candidat pentru Senat din partea PRO Romania? Acelasi Beciu, care ii numea in ianuarie 2017 "nazisti, cretini si criminali" pe cei care protestau in Piata Victoriei impotriva vestitei Ordonante 13.Citeste si https://ziare.com/stiri/eveniment/victor-picu-ar-putea-fi-unul-dintre-consilierii-lui-nicusor-dan-1645987