Intalnire de senzatie la un meci de baschet (Video)

Cei care au dorit sa participe la meciul dintre Brooklyn Nets si Cleveland Cavaliers au avut parte de o mare surpriza, pentru ca au dat nas in nas nu cu o vedeta, ci cu patru.

Mai exact, printul Wlliam si ducesa Kate Middleton, care se afla in vizita in America in aceste zile, au mers la meci, iar acolo s-au intalnit cu Beyonce si Jay Z, arata People.

Cei patru au parut foarte incantati ca s-au vazut si au petrecut cateva minute discutand.

Un martor ocular a declarat ca Jay Z i-a urat "Craciun fericit" ducesei de Cambridge in momentul in care s-au despartit.

A.G.

