Intalnire de senzatie la un meci de baschet (Video)

Marti, 09 Decembrie 2014, ora 22:07
2917 citiri
Intalnire de senzatie la un meci de baschet (Video)
Foto: She Knows

Cei care au dorit sa participe la meciul dintre Brooklyn Nets si Cleveland Cavaliers au avut parte de o mare surpriza, pentru ca au dat nas in nas nu cu o vedeta, ci cu patru.

Mai exact, printul Wlliam si ducesa Kate Middleton, care se afla in vizita in America in aceste zile, au mers la meci, iar acolo s-au intalnit cu Beyonce si Jay Z, arata People.

Cei patru au parut foarte incantati ca s-au vazut si au petrecut cateva minute discutand.

Un martor ocular a declarat ca Jay Z i-a urat "Craciun fericit" ducesei de Cambridge in momentul in care s-au despartit.

A.G.

Cum a devenit Diana Șoșoacă irelevantă pentru „suveraniști”. Dezavantajul major al eurodeputatei extremiste. „Posibil ca SOS să nu mai prindă următorul Parlament”
Cum a devenit Diana Șoșoacă irelevantă pentru „suveraniști”. Dezavantajul major al eurodeputatei extremiste. „Posibil ca SOS să nu mai prindă următorul Parlament”
Diana Șoșoacă pare să fi intrat într-un con de umbră în ultimele luni, remarcându-se în ultima perioadă doar prin faptul că a urlat în Parlamentul European la finalul discursului...
Un fost șef al SIE cere anchetarea politicienilor români pentru anularea alegerilor prezidențiale: „Decizie politică luată în laboratoarele PSD și PNL”
Un fost șef al SIE cere anchetarea politicienilor români pentru anularea alegerilor prezidențiale: „Decizie politică luată în laboratoarele PSD și PNL”
Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a dat verdictul în cazul anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Klaus Iohannis, PSD și PNL sunt principalii vinovați, este de părere expertul în...
#printul Wlliam intalnire Beyonce, #Wlliam Kate Beyonce JayZ, #printul William vizita America , #Kate Middleton
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Unde s-a ascuns Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului. În acel timp, femeia grav rănită era pe patul de spital
  2. Un mecanic a spart parbrizul mașinii unui client în timpul unei reparații de rutină. Cine trebuie să plătească? Dezbaterea lansată de proprietarul unui service auto VIDEO
  3. Reporter înjurat de Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: „Să mă...”. Actorul a fost găsit după ce a fugit de la locul unui accident grav în care a fost implicat VIDEO
  4. WOJAS: Tradiție și calitate poloneză a încălțămintei la picioarele tale
  5. Detaliile care fac un cazinou online ușor de utilizat
  6. Cum să alegi mereu produsul potrivit? Iată secretul
  7. 32Roșu, platforma de cazino online, vine în România: „pauză la scroll, start la highroll” pentru jucători
  8. Nu întreba „Ce mai faci?”: este plictisitor. Iată cum reușesc oamenii de succes să fie plăcuți și să câștige încrederea altora: sfatul unui expert în psihologie
  9. Daniel Pavel despre planurile de familie cu Ana Maria Pop: câți copii își dorește și ce spune despre verighetă
  10. Cât costă să participi la cursurile academiei Nicoletei Luciu din Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”