Procuror din Ecuador omorât în stil mafiot. El ancheta atacul în direct al unei bande asupra unui post de televiziune VIDEO

César Suárez, procurorul care conducea ancheta în legătură cu atacul în direct de săptămâna trecută asupra unui post de televiziune din Ecuador a fost împuşcat şi ucis în plină zi în oraşul Guayaquil, afectat de criminalitate, relatează The Guardian.

Procurorul care se ocupa de cazurile care implicau crima organizată transnaţională din provincia Guayas - una dintre cele mai violente zone ale ţării - a fost atacat miercuri după-amiază, 17 ianuarie, într-o ambuscadă în nordul oraşului.

"Criminalii, teroriştii nu vor reuşi să ne oprească angajamentul faţă de societatea ecuadoriană", a promis procurorul general al ţării, Diana Salazar, într-o înregistrare video postată pe reţelele sociale. "Facem apel la forţele de ordine pentru a garanta securitatea celor care îşi îndeplinesc atribuţiile", a cerut ea.

Biroul ei desfăşura o anchetă preliminară la locul crimei, a precizat Salazar, exprimându-şi durerea pentru familia lui Suárez, dar fără a oferi alte detalii despre crimă.

Consiliul Magistraturii a condamnat atacul într-un comunicat şi a declarat că Suarez se deplasa la o audiere la tribunal când a fost ucis.

Poliţia a afirmat că uciderea procurorului a avut toate caracteristicile unui asasinat organizat, adăugând că victima a suferit mai multe răni prin împuşcare, potrivit Reuters.

Ecuadorul a fost zguduit de o creştere dramatică a violenţelor, care au ieşit şi mai mult în evidenţă pe plan internaţional în momentul atacul dramatic asupra studioului televiziunii TC din Guayaquil. De asemenea, peste 200 de angajaţi ai închisorilor au fost luaţi ostatici, au avut loc explozii în mai multe oraşe şi răpiri de ofiţeri de poliţie.

Ca răspuns, preşedintele Daniel Noboa a declarat stare de urgenţă pentru 60 de zile, inclusiv stare de asediu pe timp de noapte, şi a desemnat 22 de grupuri criminale drept organizaţii teroriste.

Procurorul Suárez i-ar fi intervievat pe cei 13 bărbaţi înarmaţi capturaţi după ce forţele speciale ale poliţiei au securizat postul de televiziune atacat şi investiga cine a ordonat asaltul de mare amploare. De asemenea, el a lucrat la o serie de alte cazuri de profil înalt care implicau traficul de droguri şi corupţia politică. La începutul acestei săptămâni, procurorul declarase pentru ziarul ecuadorian El Universo că nu are o gardă de corp din partea poliţiei.

This is the moment armed men broke into a public TV station in Ecuador and threatened people live on air.

Live television images broadcast on Tuesday showed hooded people - some waving guns - inside Ecuador's TC Television station in Guayaquilhttps://t.co/Ft1WUMdyJh pic.twitter.com/UOJhIldyqK