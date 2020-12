Septimius Parvu, Expert Forum: Alegerile parlamentare se desfasoara fara mari probleme

"Principalele probleme ar fi, in primul rand, cele legate de votatul in alte circumscriptii. Am avut si patru alegeri in doi ani si la fiecare exista particularitati. Cele mai multe plangeri au fost legate de inscrierea la votul cu urna speciala, in principal de la persoane carantinate, pur si simplu nu stiau daca va veni urna speciala, dar si legate de faptul ca nu aveau documente de la DSP care sa le permita sa depuna cereri pentru urna speciala", a declarat Septimius Parvu pentru EuropaFM Pentru ca votul se desfasoara in conditii speciale din cauza pandemiei, multi au reclamat si nerespectarea regulilor sanitare:"Nu am identificat probleme care sa se reproduca sistematic in toate sectiile de votare. Au mai fost plangeri legate de nepurtarea mastii de protectie, in cele mai multe dintre cazuri la interventia observatorilor sau a alegatorilor situatiile s-au remediat."Expert Forum este organizatia neguvernamentala ce monitorizeaza procesul electoral si a pus la dispozitia tuturor celor interesati numere de telefon si o platforma de internet pe care pot reclama orice eventuale nereguli legate de alegerile parlamentare.CITESTE SI: