PSD: Iohannis si PNL au majoritatea in Parlament si nu mai pot da vina pe PSD: ei raspund de mersul pandemiei, de soarta educatiei si viitorul economiei!

"Iohannis si PNL au majoritatea in Parlament si nu mai pot da vina pe PSD: ei raspund de mersul pandemiei, de soarta educatiei si viitorul economiei! PNL controleaza Parlamentul printr-o alianta cu USR, PMP, UDMR si grupul minoritatilor nationale. Au toata puterea in stat si nu se mai ascund ca pana acum. Dar tot ce reusesc sa produca este doar haos!",afirma social-democratii.In opinia PSD, pandemia nu da semne ca scade in intensitate, dimpotriva se inregistreaza saptamanal noi recorduri absolute ale deceselor, iar "inceperea scolii se transforma intr-un fiasco national", pentru ca nici profesorii, nici copiii si parintii nu stiu nimic sigur, "in afara de faptul ca nu vor avea tablete"."Economia este condamnata sa se ajute singura, Guvernul PNL nu este capabil sa ajute firmele locale - ci doar pe cele liberale! Iohannis nu-i mai poate minti in continuare pe romani: PNL are toata puterea in mana - Parlament, Guvern, Presedintie!", conchide PSD.Motiunea de cenzura nu a mai fost supusa la vot, luni, dupa ce PSD nu a reusit sa asigure cvorum in Parlament.