Un istoric britanic dezvăluie o pierdere majoră pentru Rusia: Putin, țarul prins fără haine în Israel

Reputatul istoric britanic Mark Galeotti a reușit să sintetizeze marea problemă cu care Rusia se confruntă în prezent, mai ales în recentul conflict exploziv din Orientul Mijlociu. Expertul susține că Vladimir Putin a fost prins ”ca un țar fără haine” în conflictul Israel-Gaza. Ca niciodată poate, președintele rus nu mai are mijloacele prin care să poată să influențeze decisiv direcția dintr-un război major din lume.

Singura preocupare (și putere) a lui Putin este acum să valorifice conflictul Israel-Gaza pentru a distrage atenția Occidentului de la Ucraina și pentru a-și slăbi angajamentul militar și financiar de a sprijini Kievul, susține istoricul din Marea Britanie, potrivit The Independent.

Cu toate acestea, deși Moscova face cu siguranță tot ce poate pentru a exploata această criză, ea subliniază, de asemenea, slăbiciunea fundamentală a poziției Rusiei. Putin pare să se considere o persoană cu influență globală.

Fiind invitat de onoare la Summitul Belt and Road al Chinei de la Beijing, el a marcat o întâlnire personală cu Xi Jinping. Chiar dacă delegații europeni au ieșit din sală când a venit să vorbească, el a ajuns să discute despre cooperare cu Viktor Orban – prim-ministru al Ungariei, stat membru NATO și UE.

Toate acestea par să joace cu afirmațiile sale că Rusia nu este o națiune post-imperială în declin, ci un jucător global serios care oferă o alternativă la o ordine mondială hegemonică condusă de „elite globaliste occidentale”.

În ciuda afirmațiilor inevitabile că Moscova trebuie să fi jucat un anumit rol în atacul Hamas, nu au apărut dovezi și chiar și serviciile de informații occidentale minimizează această posibilitate. Un analist britanic de informații a oftat profund când a fost întrebat despre asta: „Nu totul este despre ruși. Aceasta (strategia) a fost făcută foarte mult în Gaza... și la Teheran.”

După câteva zile de confuzie, Kremlinul face tot ce poate pentru a folosi acest lucru ca o oportunitate pentru tacticile sale obișnuite de divizare și diversiune. Punctele sale de dezinformare fac tot ce le stă în putință pentru a fragmenta opinia publică occidentală, împingând narațiuni extreme din ambele părți.

Cu toate acestea, analiștii ruși mai atenți și chiar factorii de decizie politică nu sunt chiar atât de optimiști. Criza evidențiază, de asemenea, măsura în care Rusia este în cel mai bun caz un corupt pe scena internațională. Cel mai mult a beneficiat atunci când Orientul Mijlociu era într-un haos constant, dar la nivel scăzut și suspiciune reciprocă.

Această criză obligă o Rusia reticentă să ia parte. În timp ce Putin a încercat să combine limbajul conciliant atât față de Israel, cât și față de palestinieni, cu o încercare caracteristică de a da vina pe americani, aceasta nu a fost o linie pe care să o poată ține mult timp. Nu își permite să înstrăineze Iranul sau Arabia Saudită, așa că relația lui cu Israelul se deteriorează rapid.

Mai presus de toate, ceea ce este clar este cât de puțină putere reală are Putin în astfel de circumstanțe. El nu mai are opțiuni credibile de proiecție a puterii (America trimite unul dintre grupurile sale de luptă de portavioane – singurul portavion al Rusiei este încă în curs de renovare), nu are arme de rezervă, nici o pârghie politică reală. În cele din urmă, nu are aliați veritabili, doar o mână de clienți precum Siria și o colecție de parteneri pragmatici, bucuroși să lucreze cu el atunci când este în interesul lor, susține Galeotti.

