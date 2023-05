Kremlinul neagă că a pierdut o rachetă ”invincibilă” în Ucraina. Varianta prezentată rușilor

Ministerul Apărării din Rusia a negat joi, 11 mai, doborârea unei rachete hipersonice Kinjal, anunţată la începutul lunii de ucraineni, subliniind că sistemele antirachetă occidentale nu sunt capabile să oprească acest tip de proiectil, transmite EFE.

Un oficial de rang înalt din Ministerul Apărării a declarat pentru mai multe instituţii media ruseşti că ştirea doborârii unei Kinjal de către Ucraina a fost o ”minciună” şi o ”încercare de a prezenta dorinţele drept o realitate”.

”Problema este că viteza unei rachete Kinjal depăşeşte limitele sistemelor antirachetă furnizate de Occident regimului de la Kiev, inclusiv Patriot”, a afirmat acesta.

Potrivit reprezentantului militar, ”racheta Kinjal efectuează o manevră antirachetă pe ultima parte a zborului său care include o apropiere practic verticală de ţintă, ceea ce exclude interceptarea de către sistemele de rachete antiaeriene”.

”Nu este prima dată când pretind că ne-au interceptat rachetele. Numărul de interceptări este de două sau trei ori mai mare decât lansările noastre”, a spus el.

Reprezentantul Ministerului rus al Apărării s-a referit la necesitatea părţii ucrainene de ”a justifica folosirea excesivă a rachetelor sistemelor occidentale de apărare antiaeriană” şi de a obţine o cantitate mai mare din acestea.

On the night of May 4, #Ukrainian air defense forces shot down a Kh-47 Kinzhal hypersonic missile over #Kyiv, declared Defense Express.

There have been no official statements yet. pic.twitter.com/ez1RygMvRD