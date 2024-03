Nicolae Ciucă, la Congresul PPE: ”Ceea ce se întâmplă în Ucraina are un impact asupra tuturor/ Republica Moldova a fost profund impactată de război”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri, în dechiderea Congresului PPE, că ceea ce se întâmplă în Ucraina are un impact asupra noastră, a tuturor pentru că războiul acesta are de-a face cu sistemul nostru şi cu valorile democratice, are de-a face cu drepturile şi demnităţile umane.

El a mai afirmat că România a ajutat cât a putut Ucraina, de la începutul crizei.

”Din prima zi am fost alături de Ucraina şi de poporul ucrainean în lupta lor îndreptăţită pentru libertate împotriva agresiunii ruse. Am ajutat de asemenea şi Republica Moldova să facă faţă consecinţelor acestui război brutal”, a arătat Ciucă în discurs. El a ţinut să precizeze că Republica Moldova este o parte a Europei şi ar trebui să devină membră a Uniunii”, a spus Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a subliniat că uniţi, s-au confruntat cu autocraţia, extremismele, populismele şi folosirea ilicită a forţei.

Potrivit acestuia, în aceste momente dificile în care ne confruntăm cu un război la graniţele continentului european. PPE-ul a dat dovadă de un leadership extrem de pragmatic.

”Ceea ce se întâmplă în Ucraina are un impact asupra noastră, a tuturor. Războiul acesta are de-a face cu sistemul nostru şi cu valorile democratice, are de-a face cu drepturile şi demnităţile umane. Şi România şi-a ajutat cât a putut vecinul. I-am poftit pe refugiaţii ucraineni în casele noastre, i-am sprijinit şi i-am protejat în mod activ pe ei şi valorile europene. Şi, ca lideri politici ai PPE, am acordat sprijin politic, sprijin politic care rămâne crucial în acest context”, a afirmat Ciucă.

Liderul liberalilor a adăugat că nu trebuie să uităm că Republica Moldova a fost profund impactată de război.

”Republica Moldova este o parte a Europei şi ar trebui să devină membri ai Uniunii Europene cât de curând posibil şi le dorim bun venit aici, la Bucureşti, colegilor noştri din Ucraina şi din Republica Moldova. Europa are nevoile dvs. şi vă este alături doamnelor şi domnilor, în aceste vremuri grele”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Congresul Partidului Popular European a început, miercuri la Romexpo, în prezenţa a peste 2.000 de delegaţi din peste 40 de ţări, iar evenimentul se va desfăşura timp de două zile.

