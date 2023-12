Hersonul este în flăcări. Rușii au atacat toată noapte, trăgând 71 de obuze. Printre victime sunt și copii VIDEO

În noaptea de 24 decembrie, armata rusă a bombardat masiv centrul orașului Herson cu bombe de artilerie. Numărul civililor morți este încă necunoscut.

Șeful Administrației Militare Regionale Herson (OVA), Alexander Prokudin, a dat prese unele detalii.

Potrivit acestuia, rușii au tras în plină noapte 71 de obuze spre Herson, țintind în mod deliberat zone rezidențiale. Spitalele, instituțiile de învățământ și infrastructura critică, inclusiv sistemul de transport al gazelor, au fost atacate de agresori.

Se știe că 4 civili au murit în regiunea Herson peste noapte. Astfel, un soț și o soție în vârstă de 87 și 81 de ani au murit pe loc în urma unei lovituri directe de obuz asupra locuinței lor.

O altă victimă era din satul Stanislava din regiunea Herson. Rușii au aruncat o rachetă asupra bărbatului dintr-o dronă. Bărbatul a murit pe loc înainte de sosirea paramedicilor.

În timpul atacului, încă 9 locuitori ai orașului au fost răniți. Printre ei se numără și un copil.

Anterior s-a raportat că în apropiere de Herson, soldații ruși au împușcat un școlar în fața rudelor sale.

❗️A massive missile strike was carried out on Kherson.

They report a large number of corpses of the Ukrainian Armed Forces and a destroyed gas pipeline. pic.twitter.com/lcJ1mZuCmG