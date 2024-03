Un expert britanic anunță decăderea liderului de la Kremlin: Putin pierde controlul în Rusia

Un expert britanic, care a scris cărți despre dictatura lui Adolf Hitler din Germania nazistă, a dezvăluit imaginea președintelui rus ca ”marele protector” al țării sale, mai mult decât Gorbaciov. Dar, în același timp, el anunță decăderea lui Vladimir Putin, care ”pierde controlul” în Rusia.

Coautor al cărții ”Surviving Hitler: Corruption and Compromise in the Third Reich and Seduced by Hitler”, Roger Boyes a fost corespondentul ziarului The Times în Europa de Est cu sediul la Varșovia, Polonia, unde a acoperit revoluția Solidarității și impunerea legii marțiale, potrivit Newsweek.

Cartea sa se referea la Războiul Rece, sugerând că supraviețuirea politică a lui Putin s-a bazat pe a fi „mai protector față de patria-mamă” decât ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, precum și pe o „mână mai stabilă” decât predecesorul său, Boris Elțîn.

O țară mică din NATO în pericol din cauza lui Putin: E chestiune de timp până la un nou conflict

Ads

În ciuda războiului pe care l-a început în Ucraina cu invazia din 24 februarie 2022, „Orașele rusești au fost în mare parte adăpostite de răutate. El a fost Marele Protector”. Cu toate acestea, în viziunea lui Boyes, el „nu mai era” protectorul.

Acest lucru se datorează faptului că atacul de vineri asupra sălii de concerte Crocus City Hall din Moscova „a dezvăluit deodată șubrezenia pretenției sale de a fi sabia și scutul Rusiei, nepregătirea aparatului de securitate pentru o nouă amenințare și credibilitatea scăzută a retoricii de război a regimului”.

„Secvențierea evenimentelor indică modul în care Putin pierde controlul asupra narațiunii”, a spus Boyes, care a remarcat moartea celui mai proeminent adversar al lui Putin, Alexei Navalnîi, pe 16 februarie și apoi respingerea acestuia a informațiilor americane care sugerau un atac iminent al Statului Islamic în spațiile publice aglomerate.

Ads

Descoperirea medicilor din SUA care dă totul peste cap: Un pahar pe zi dintr-o băutură ține inima sănătoasă

„Un lucru este sigur – rușii obișnuiți care și-au imaginat acum zece zile că votează pentru un lider de încredere, acum se simt speriați de viitor”, a spus Boyes.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, a declarat că a arestat 11 persoane, inclusiv patru suspecți bărbați înarmați identificați ca cetățeni tadjici, care s-au prezentat duminică la un tribunal din Moscova sub acuzații de terorism, având semne de bătaie.

Oficialii ruși au insistat că Ucraina și Occidentul au avut un rol, pe care Kievul și SUA îl neagă vehement. Dar Boyes a spus că propagandiștii lui Putin au „depășit” în încercarea de a lega Kievul de Statul Islamic și acum „vorbesc vag despre păpușarii occidentali”.

Mutarea militară a lui Putin ce alertează NATO: Ar fi semnul unei lovituri contra Europei

„Atunci știi că o narațiune a eșuat”, a spus Boyes, care a remarcat că un scenariu ar putea fi că Putin ar putea folosi atacul pentru a se îndepărta de războiul din Ucraina și a îngheța conflictul, concentrându-se pe un război mai general împotriva terorii.

Criza ar putea însemna, de asemenea, că „Putin își pierde deja controlul, că a permis că disputele interne din cadrul instituției de informații umflate să scape de sub control”.

Ads