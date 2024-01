Cum s-a terminat cel mai mare protest izbucnit în Rusia după invadarea Ucrainei. Forțele de ordine, filmate fugind de Baimak VIDEO

Un protest uriaș, care a scos din case aproape întreaga populație a unei localități din regiunea rusă Bașkiristan, s-a terminat cu scene care implică forțele de represiune de elită mobilizate de Kremlin la fața locului.

Martorii protestului izbucnit în dimineața zilei de miercuri, 17 ianuarie, arată că aproape 10.000 de oameni au ieșit din case în Baimak, o localitate cu o populație totală estimată la 16.000 de persoane. Demonstranții revoltați s-au adunat în fața tribunalului local, cerând eliberarea activistului Fail Alsynov, judecat pentru „incitare la ură” și condamnat la 4 ani de închisoare într-o colonie penală.

Mass protests in Bashkortostan after a Bashkir activist defending Bashkir language and holy sites was sentenced to four years in prison. The development, which too many in the West do not want to know about, focusing on Russian opposition's celebrities:pic.twitter.com/lgduTgPK0C — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) January 17, 2024

Informațiile de la fața locului arată că Kremlinul a mobilizat forțele speciale de intervenție, "siloviki", cunoscute sub numele Garda Rusă, pentru a încerca să disperseze manifestanții.

"Purtau căști, cu scuturi și cu bastoane. Au început să-i împingă pe oameni pentru a-l putea scoate pe Fail (n.r. - avocatul activist judecat pentru declarații împotriva războiului) din tribunal, dar oamenii nu au plecat. Apoi au început să bată oamenii cu bastoanele, să trântească bărbați la pământ, să-i apuce și să-i târască de-a lungul pământului. Toată lumea a început să strige: „Rușine!” și „Plecați!”.

A devenit deja complet înfricoșător. Apoi au lansat gaze lacrimogene, apoi au fost explozii sau împușcături, deja credeam că trăgeau în oameni, dar apoi au spus că sunt grenade. Ne-am îndepărtat puțin, am rămas în spatele bărbaților. De aceea am reușit să scap de gazele împrăștiate de siloviki. Oamenii au continuat să fie bătuți. Au spus că au rănit pe cineva, am văzut că vin medicii. Am înțeles că au și ucis pe cineva, dar nu știu, nu găsesc informații, dacă sunt adevărate sau nu.

Oamenii au aruncat pur și simplu bulgări de zăpadă ca răspuns. Pot bulgări de zăpadă să facă ceva? Acum s-a deschis un dosar, ei spun că au rănit vreun polițist sau așa ceva. Nu știu, au spus că au fost și niște provocatori în mulțime.

Am plecat apoi de acolo când Fail a fost luat. Nu știu ce se va întâmpla acum. Dar este posibil să faci asta împotriva propriilor tăi oameni? Să închidă un om care a luptat pentru republica sa pentru ca natura noastră să fie păstrată? Acest lucru este foarte dezamăgitor”, a relatat o femeie din Bakiristan, pentru publicația rusă independentă Mediazona.

For first time in very-very long time, in territories occupied by colonial empire(#Moscovia), people don't retreat & fight against "siloviki"("security forces", repressive tool of #RF Kremlin occupation)💪#Bashkortostan is only one of first steps, everything is just beginning💯 pic.twitter.com/qT3wySFQpq — Free Nations of PostRussia Forum (@freenationsrf) January 17, 2024

Soldații Moscovei au apelat la metode extrem de violente pentru a rezolva situația tensionată.

In Russia-occupied Bashkortostan, brave Bashkir protestors clash with Russian occupation forces amid -15 Celsius, 5 Fahrenheit . When have you seen the Russians clashing with the police last time? pic.twitter.com/CovPLeQqNK — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) January 17, 2024

Informațiile arată că demonstranții s-au retras ieri, înainte de lăsarea serii, după ce activistul judecat a fost scos din tribunal și transportat către o locație necunoscută.

În jur de 40 de oameni au fost răniți și transportați la spital, iar cel puțin 8 sunt în stare gravă. Șase oameni au fost arestați de forțele de represiune, iar un dosar penal este deschis de autorități, acuzând mitingul neautorizat.

O altă filmare apărută pe rețelele sociale arată siloviki părăsind în viteză localitatea Baimak.

„Forțele de ordine fugind de Baimak, Bașkortostan, este o imagine care va rămâne în amintirea oamenilor pentru mult timp. Evenimentele de astăzi și-au înscris participanții în istorie. Indiferent de ceea ce se va întâmpla mai târziu, cei care au fost astăzi în apropierea tribunalului din Baimak, peste ani și decenii vor putea să le spună cu mândrie copiilor și nepoților lor: "Și eu am fost implicat în asta"”, arată localnicul care a filmat mașinile bombardate de protestatari.

Cu toate acestea, tensiunile istorice din Bașkiria par a fi fost resuscitate de incidentele din Baimak. Regiunea din sud-vestul Rusiei, cu populație majoritar musulmană, de origine turcă, a fost unul dintre "rezervoarele" principale de soldați luați cu arcanul de Moscova și transformați în carne de tun în Ucraina.

O filmare înregistrată în timpul protestului din Baimak arată un grup de soldați aflați în Ucraina care transmit un mesaj în dialectul Bașkir. Soldații îndeamnă toate națiunile vorbitoare de limbă turcă colonizate de Rusia să dezerteze și să lupte împotriva imperiului rus.

Bashkir soldiers forced to the front to fight against Ukraine recorded this video in Bashkir language urging all Turkish-speaking nations colonised by Russia to desert and to fight against the Russian empire. pic.twitter.com/LSUUJUIyDY — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) January 17, 2024

Mișcarea națională din Bașkir, dintre ai cărei lideri face parte și Fail Alsynov, este cea mai serioasă forță de opoziție din Bașkortostan. S-a dezvoltat constant începând cu anii '90 - unii lideri naționali i-au înlocuit pe alții, retorica s-a schimbat de la radical la moderat, dar popularitatea ideologiei în rândul locuitorilor din Bașkortostan nu a scăzut.

În anii 2000, activiștii naționali din Bașkir au aderat la politici moderate. Ei nu au promovat ruperea republicii de Rusia și s-au concentrat pe criticarea autorităților locale, mai degrabă decât a autorităților federale.

Invazia pe scară largă de către Rusia a Ucrainei le-a radicalizat retorica. Mișcarea națională a condamnat aspru acțiunile autorităților ruse și a cerut bașkirilor să nu participe la război. Fail Alsynov însuși, care a rămas în Rusia, a încercat să nu vorbească public despre acțiunile militare, dar tovarășul său de arme Ruslan Gabbasov și toate canalele Telegram asociate naționaliștilor Bașkir au scris în mod regulat că războiul cu Ucraina „nu este războiul nostru”. O analiză amplă a situației din Bașkiria a fost realizată de cotidianul rus independent Verstka.