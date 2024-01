Putin lovit din plin de un vecin al Rusiei: I-au închis gura liderului de la Kremlin printr-o mutare inteligentă

O țară care împarte o graniță de 7.500 de kilometri cu Rusia, este o fostă republică sovietică din Asia Centrală și aliatul nominal al Moscovei în Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Dar acum Putin este lovit din plin de Kazahstan, care izbește cu putere mașina de propagandă a liderului de la Kremlin, eliminând o serie de posturi de televiziune rusești din rețeaua sa.

Compania de radiodifuziune TV din Kazahstan, TVCOM, a anunțat că canalele de televiziune rusești nu vor mai fi difuzate în Kazahstan, ca urmare a unei politici care vizează reducerea accesului la canale „cu o agendă informațională”, potrivit Newsweek.

Mișcarea vine la doar câteva săptămâni după ce autoritățile au blocat portalul rus Sputnik24, care difuza canalele TV rusești de stat în Kazahstan, inclusiv Channel One, Russia-1, Russia-24, NTV și Russia Today.

Astfel de emisiuni prezintă oaspeți care sunt plătiți cu sume mari de bani pentru a susține agenda Kremlinului și politica lui Vladimir Putin. Prin interzicerea acestor posturi rusești, practic ”i-au închis gura lui Putin”, iar propaganda sa nu va mai fi disponibilă publicului larg din Kazastan.

Relațiile dintre Kazahstan și Rusia s-au deteriorat de când a început invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022. Kazahstanul, care împarte o graniță de 7.500 de kilometri cu Rusia, este un fost stat sovietic din Asia Centrală și aliatul nominal al Moscovei în Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Rusia.

TVCOM a spus că lista canalelor care au fost eliminate includ First Channel of the CSI, Let's Go, House of Cinema, Carousel și Beaver.

Compania a declarat că va reduce treptat numărul de canale care conțin conținut de știri de la radiodifuzori străini și că acestea vor fi înlocuite cu canale de divertisment, film și TV educaționale, inclusiv Discovery, Animal Planet și Eurosport.

Președintele Kazahstanului Kasâm-Jomart Tokaev a declarat că țara sa nu va ajuta Rusia să eludeze sancțiunile occidentale impuse în urma războiului provocat de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina.

„Kazahstanul a declarat fără ambiguitate că va urma regimul de sancțiuni”, a declarat Tokaev în septembrie 2023, în urma discuțiilor din timpul unei vizite oficiale la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Olaf Scholz.

„Avem contacte cu organizațiile relevante pentru a respecta regimul de sancțiuni și cred că nu ar trebui să existe nicio îngrijorare din partea germană cu privire la posibile acțiuni care vizează eludarea regimului de sancțiuni”, a spus el. Liderul kazah a cerut în repetate rânduri Rusiei și Ucrainei să poarte discuții de pace.

„A sosit timpul pentru o diplomație rațională, aș spune, înțeleaptă”, a spus Tokaev atunci. „Este timpul să punem capăt acuzațiilor reciproce și să începem să vorbim despre afaceri pentru a găsi o bază pentru discuții de pace care să fie acceptabile pentru ambele părți”.

