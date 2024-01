Cum păcălește o țară din Mediterană Occidentul și îi ia banii: Creștere fabuloasă de 1.750% venită de la Putin

După începerea războiului lui Putin din Ucraina de acum peste 700 de zile, piețele din toată lumea au fost bulversate, iar cele europene și-au restrâns la maximum afacerile cu Rusia. Acum, s-a dezvăluit cum o țară din Mediterană, Turcia păcălește Occidentul și îi ia banii, fentând sancțiunile impuse Moscovei. La terminalul de petrol de la Dörtyol, livrările din Rusia lui Putin au crescut cu 1.750% în ultimii 3 ani, iar de aici produsele pleacă la export în state europene precum Grecia, Țările de Jos, Belgia, Spania, dar rămân și local, în Turcia.

Instalația de la Dörtyol, de pe coasta de sud a Tuciei, este în plină expansiune, pe măsură ce combustibilii rafinați de la Moscova sunt expediați cumpărătorilor occidentali, în ciuda embargoului Uniunii Europene, potrivit Financial Times.

Pentru cea mai mare parte a existenței sale (de dinainte de 2022), terminalul Dörtyol, cu sediul în provincia Hatay devastată în cutremurul de anul trecut, a fost o afacere relativ mică, concentrată pe exportul de țiței irakian.

Ads

Un fost comandant NATO dă verdictul despre sfârșitul războiului lui Putin: Aderă Ucraina la alianță și recuperează Crimeea?

Dar după invazia deplină a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, totul s-a schimbat. Între martie și iunie, terminalul a primit doar trei transporturi de petrol pe mare, din Israel, Egipt și Grecia, potrivit datelor de urmărire a navelor de la Kpler.

Apoi, din iulie a acelui an, pe măsură ce primele restricții occidentale asupra comerțului rusesc au început să intre în vigoare, livrările de petrol pe mare către Dörtyol au crescut, arată datele – subliniind modul în care războiul lui Vladimir Putin a redesenat fluxurile globale de energie, creând oportunități pentru țările și companiile încă capabile. să facă comerţ cu Moscova.

Ads

Dacă în 2020, terminalul Dortyol avea importuri de petrol din Rusia de 56.193 de barili, în 2023 acestea au crescut colosal cu 1.750%, la 10,4 milioane de barili. Importurile totale de aici de anul trecut au ajuns la 11,6 milioane de barili, iar exporturile au urcat vertiginos la 23,2 milioane de barili, din care în Grecia – 11,1 milioane, Țările de Jos – 4 milioane, Belgia – 1,7 milioane, Spania – 1,2, Turcia – 1.

Cea mai mare parte a petrolului care ajunge la terminal pe mare este combustibil rafinat din Rusia și o mare parte din acesta a fost apoi transportată în Europa, contravenind sancțiunile UE, au spus experții care au analizat datele.

Isterie a populației din China: A cumpărat un produs cel mai mult din lume, depășind americanii

Senatorii americani și-au exprimat chiar îngrijorarea că „petrolul rusesc mascat” de la Dörtyol, transformat în combustibil la o rafinărie grecească pe care o furnizează, a ajuns chiar în navele de război americane.

Ads

Petrolul rusesc transportat din Dörtyol a mers în Europa

În UE, importul de petrol rusesc rafinat a fost interzis din februarie anul trecut, iar petrolul brut din decembrie precedent. Dar modelele comerciale din și din Dörtyol arată cum produsele rafinate pot intra în bloc, dar pe alte căi.

Global Terminal Services AS, proprietarul Dörtyol cu sediul la Istanbul, a declarat că acționează ca „un terminal de stocare independent” și nu are nicio implicare în tranzacții. Compania a spus că nu are nici „autoritatea sau responsabilitatea” de a monitoriza destinația finală a petrolului care se deplasează prin instalațiile sale.

De când UE și G7 au impus restricții asupra comerțului cu petrol al Moscovei, Turcia a devenit un centru cheie pentru țițeiul și produsele rafinate rusești. Acum este al treilea cel mai mare beneficiar al țițeiului rusesc, după India și China, și cea mai mare piață pentru produsele rafinate rusești.

Ads

Putin încasează o lovitură neașteptată de la o putere nucleară prietenă: Renunță la Rusia și face acorduri cu SUA

În unele cazuri, Turcia a reușit să folosească importurile de carburanți rusești la preț redus, cum ar fi motorina, pentru a satisface cererea internă, exportând în același timp profitabil motorină produsă în rafinăriile turcești către cumpărători din Europa.

În alte cazuri, cum ar fi la Dörtyol, combustibilii rafinați din Rusia păreau să fi fost expediați în Europa fără să aibă loc vreo transformare semnificativă, încălcând sancțiunile UE care interziceau astfel de importuri.

Deoarece nu există nicio interdicție privind introducerea petrolului rusesc în Turcia, informațiile despre origine sunt relevante doar din cauza a ceea ce se întâmplă în continuare: cea mai mare parte a petrolului este expediată în UE.

În 2023, aproximativ 85% din petrolul transportat din Dörtyol a mers în Europa, în principal în Grecia, Belgia și Țările de Jos, față de 53% în 2022, arată datele de transport.