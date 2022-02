Relu Fenechiu, afacere cu o mare companie de retail. Ce sumă va încasa fostul ministru al Transporturilor condamnat pentru corupție

Compania Kaufland va deschide la Iași un nou centru comercial, iar o mare parte din terenul pe care va fi amplasat a fot cumpărat de la una din firmele controlate de Relu Fenechiu, fost ministru condamnat pentru fapte de corupție.

Magazinul urmează să fie deschis în zona CUG din Municipiul Iași, chiar lângă ruinele fostului combinat ”Fortus”. Terenul studiat are o suprafață de 1,7 hectare. Aproape un hectar a fost cumpărat în 2021 de la societatea Engineering and General Constructing SA, controlată de fostul deputat Relu Fenechiu, condamnat la închisoare cu executare. Inițial, amplasamentul menționat se afla sub sechestrul ANAF pentru recuperarea prejudiciilor aduse de fostul deputat.

Deși s-a semnat un antecontract în cursul anului trecut, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea centrului comercial a fost inițiat de firma lui Fenechiu. Este știut că marile companii finalizează tranzacțiile doar după ce Primăria Iași emite autorizația de construire.

La final, Relu Fenechiu ar urma să primească nu mai puțin de 2 milioane de euro după ce, în ultimii ani, a cumpărat mai multe suprafețe mici de la diverși proprietari.

Cert este că apariția noului centru comercial va aglomera și mai tare zona. Deja, autoritățile se confruntă cu aglomerația provocată de numărul mare de TIR-uri staționate în zonă care blochează ore în șir circulația rutieră. Transportatorii de mărfuri așteaptă zilnic să prezinte documentele inspectorilor de la Vama Iași, cu punct de lucru tot în zona CUG, relatează BZI.

Ads