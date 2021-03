Cine mai merge fizic la scoala in scenariul rosu. Ordinul comun emis pe 6 martie de ministerele Educatiei si Sanatatii

Potrivit documentului, atunci cand incidenta de imbolnaviri in 14 zile la mia de locuitori depaseste 3 dar este mai mica de 6, vor merge la ore fizic prescolarii si elevii din invatamantul primar, precum si pana la jumatate din elevii din clasele terminale."Ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului Sanatatii nr. 3459/280/06.03.2021 modifica masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2", arata un comunicat de presa transmis de Ministerul Educatiei.Potrivit documentului, "scenariul de functionare al unitatii/ institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar/ universitar se va actualiza saptamanal, cu referinta la fiecare zi de vineri, in functie de evolutia epidemiologica, cu exceptia depasirii pragului de 6/1000, unde intrarea in carantina se aplica imediat"."In situatia in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori dar mai mica de 6/1000 de locuitori participarea la ore este cu prezenta fizica in unitatea de invatamant pentru:- toti prescolarii si elevii din invatamantul primar;- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a si elevii din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor protectie, pana la jumatate din numarul total de elevi inmatriculati in respectivele clase terminale", se mai arata in comunicat.Pe de alta parte, acelasi ordin stabileste ca "la nivelul localitatilor unde este instituita masura carantinei zonale, nu sunt permise activitatile care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si activitatea didactica se desfasoara exclusiv online".Alte reglementari ale noului ordin:Este permisa organizarea cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant din localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mica de 6/1000 de locuitori a:- simularilor examenelor nationale si a examenelor pentru anii terminali;- evaluarilor nationale;- orelor remediale pentru toate clasele.Masca de protectie este obligatorie pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal si pentru studenti si va fi purtata in salile de clasa , in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor, atat in interior, cat si in exterior.La orele de specialitate din invatamantul vocational este obligatorie purtarea mastii de protectie, cu exceptia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. In acest caz este necesara asigurarea de spatii individuale pentru exersare.Masca de protectie nu este obligatorie in cazul prescolarilor, indiferent de varsta, precum si in timpul tuturor orelor de educatie fizica desfasurate in spatii exterioare.Documentul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.