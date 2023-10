Românii, îngroziți de scumpirile la produse de igienă din supermarketuri: "Am văzut și eu prețurile astea și chiar credeam că-i ceva greșeală"

Românii fac față cu greu scumpirilor, iar unora nu le ajung banii de la un salariu la altul. Sume mari sunt cheltuite pe alimente, însă prețurile au crescut considerabil și la produse de igienă.

Este constatarea unui român care a postat prețul unui șampon afișat într-un supermarket, lansând o discuție pe această temă.

"Ne spălam mai puțin!", a scris acesta în textul care însoțește imaginea.

"Nu înțeleg unde se îndreaptă ăștia cu prețurile"

Postarea a adunat aproape 200 de comentarii. Unii anunță că în alte țări din Europa prețurile la această categorie de produse sunt mult mai mici. Alții au descoperit scumpiri asemănătoare la apă de gură, deodorant, gel de duș sau săpun.

"Băbăiatule, eu nu mai găsesc în tot orașul apă de gură Listerine Total Care la mai puțin de 60 de lei/ litru. Am căutat prin supermarketuri, magazine mici și farmacii și cam acela e prețul peste tot. Până la urmă am comandat de pe net la 35 de lei", a scris cineva.

"Văd că multă lume recomandă să te duci în Lidl sau Carrefour și să cumperi chestiile lor de marcă. Ceea ce nu e rău. Problema e că alea erau și mai ieftine înainte. Până și alea s-au scumpit și va crește prețul în continuare.

Cum erau și chipsurile, ca exemplu. Marca Kaufland începuseră pe la 2.5 lei. Au ajuns Laysurile la 5 lei, au făcut și ei 3 lei. A ajuns Lays-ul la 8-9lei, a crescut și ăla de la Kaufland la 6.5 lei", a constatat o altă persoană.

Unii clienți spun că se văd nevoiți să vâneze ofertele pentru a putea face cât de cât față cheltuielilor: "Eu pur și simplu nu înțeleg unde se îndreaptă ăștia cu prețurile, și de unde au românii bani să tot cumpere. Am un salariu mediu, decent, nu ies în oraș la restaurante sau cluburi, nu fumez, și trebuie să mă învârt după oferte, altfel e grav."

O persoană constată un alt fenomen: mulți producători au ales să păcălească vigilența consumatorilor și să le livreze produse cu gramaje mai mici decât cele cu care se obișnuiseră: "Au scumpit și scăzut la gramaje într-un mare fel".

"Până la urmă, care-i problema dacă ne spălăm doar cu apă? Lăsând gluma, am observat că o mulțime de produse se scumpesc în draci. De parcă astea două sume, 50 și 100 sunt un fel de "suma prostului" pe care românul o dă indiferent de valoarea reală a produsului", a comentat cineva la postare.

"Au scumpit și scăzut la gramaje într-un mare fel. De exemplu: Ariel lichid scade de la 2.2 l la 2 l și se livrează cu aproximativ 50 de lei fără TVA și adaosul magazinului", întărește altcineva cele spuse în comentariul anterior.

Deși e un râs amar, unii români fac haz de necaz: "Dați și la vrac? Vreau 2 picături de șampon."

"Asta e de ANPC, sincer, sau ce autoritate se ocupă de prețuri umflate ilegal", apare un sfat.

"În UK e £3 ăla de 400 ml, deci echivalentul ar fi undeva la £5, jumătate de preț față de cel din poză", punctează o altă persoană.

"Un deodorant 30 de lei?"

"E la bidon de 5 litri de are prețul ăla?", glumește cineva într-un comentariu.

"Mai bine mă spăl cu săpun pe cap. Chiar ieri am găsit niște săpun lichid super șmecher prin Ilfov. 5 lei (miere plus nu știu ce naiba), sticlă de 1L. Bă, dar miroase așa de bine - că zici că e de +30 de lei. Te speli pe mâini și chiar și după 10 minute îți miros a portocală. Eu am rămas șoc. Am luat vreo 10, să îmi ajungă."

"Am văzut și eu prețurile astea și chiar credeam că-i ceva greșeală."

"Sunt doar prețuri umflate artificial"

"Și eu am pățit în vară cu un gel de dus de la Dove la 73 lei am rămas mască la casă, se

pare că doar acel sortiment cu ceva relaxing e mai scump. Ce relaxare când vezi prețul ăla?"

"Nu știam că au crescut taxele cu aproximativ 170%, cât a crescut prețul la șamponul asta față de acum 1-2 luni. Dar văd și aici o grămadă de deștepți care afirmă chestii de genul. Astea sunt doar prețuri umflate artificial și cu nesimțire crâncenă, în primul rând pentru că le permite legea și în al doilea rând că vine black friday care o să țină o lună și tre' să bage ei super ofertă la 30 de lei redus de la 55 (când prețul de acum 1-2 luni era de aproximativ 20 de lei)"

"Ai văzut cât costă un săpun Dove? 7-8 lei.

Ce nu înțeleg este cum de 1 bucată costă atât, iar dacă iei vreo 10 primești discount până la 3.9 lei. Oare prețul real nu e cumva undeva la sub 3 lei? Doar mă întreb."

"Cu atâta am luat șampon profesional la 1L de pe net", susține un alt internaut.

