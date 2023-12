Situația cruntă din spitalele României. Deputat USR: ”Pacienții au ajuns să fie duși la cerșit mâncare”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a vorbit despre tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, unde 3 pacienți și-au pierdut viața, iar alți 29 au ajuns în stare gravă la spital, după ce au consumat alimente date de pomană de către călugării Mănăstirii Florești.

Emanuel Ungureanu consideră că, în acest caz, nu mănăstirea ar fi trebuit făcută responsabilă de moartea celor 3 pacienți cu probleme psihice, ci managerul unității medicale. El este de părere că s-a ajuns în situația critică de a primi pomană pentru pacienți, deoarece statul nu mai are bani, fiind preocupat doar de plata salariilor personalului medical, nu și pentru medicamente, alimente pentru bolnavi sau pentru investiții în infrastructura spitalicească.

„Pacienții internați în spitalele de boli psihice sunt tratați ca niște oameni care nu au drepturi”, a declarat deputatul pentru BZI.

„Pacienții din spitalele din România au ajuns să fie duși la cerșit mâncare. Adevărul este unul foarte dur și poate fi verificat. Statul român, guvernarea de acum, PNL-PSD, plătește salariile, dar nu are bani pentru medicamente, nu are bani pentru mâncare, nu are bani pentru reparații în spitale. Eu nu i-aș acuza pe cei de la mănăstire, pentru că oamenii aceia au vrut să facă un act de caritate. Cine trebuie să se ocupe de calitatea hranei pentru bolnavi!? Responsabil este spitalul, care are grijă de pacienții aceia, Direcția de Sănătate Publică, care trebuie să verifice împreună cu Direcția Sanitară Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor care este calitatea hranei.

Faptul că a trecut o săptămână și noi nu știm care este cauza morții a trei persoane care se aflau în grija statului român într-un spital este și mai grav decât tot ce am spus până acum, pentru că asta este schema de mușamalizare. Pacienții internați în spitalele de boli psihice sunt tratați ca niște oameni care nu au drepturi, care nu au statut de ființe umane”

„Statul român le spune unor cetăţeni care contribuie o viaţă la asigurările de sănătate că nu are bani să renoveze o secţie ATI care a ars dintr-o gravă neglijență. Deci tot oamenii de rând din Piatra-Neamț sunt chemați să pună mână de la mână înainte de sărbătorile de iarnă și să refacă spitale.

Acum câteva zile, o altă asociație umanitară, Dăruiește viață, tot din banii românilor și din bani privați, au inaugurat un spital de 53 de milioane de euro, primul spital oncologic pentru copii construit de la zero în ultimii 33 de ani. Spitalul acesta este situat în curtea Spitalului «Marie Curie» din București. Deci tot statul se plânge că nu are bani și tot oamenii de rând, prin sms, prin acte de benevolență, construiesc spitale de la zero”, a declarat Emanuel Ungureanu.