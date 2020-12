Managerul spitalului "Victor Babes", despre cazul pacientei decedata in urma detubarii accidentale: Un caz de o gravitate deosebita

"Este o ancheta in desfasurare. Noi am anuntat Procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebita, asa ceva nu s-a intamplat sau nu am auzit sa se intample undeva pana acum", a declarat, pentru Libertatea , Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babes din Bucuresti Acesta a subliniat ca un numar limitat de persoane este vizat de ancheta autoritatilor."Din fericire, este un numar limitat de persoane, pentru ca este o zona foarte bine delimitata de restul spitalului si cu un personal instruit pentru ce trebuie sa faca, cu acces limitat si pentru restul personalului spitalului. Sunt sapte-opt persoane. Vom constata astazi cine trebuia sa fie acolo si cine a fost. Nu sunt mistere, nu sunt lucruri paranormale, sunt lucruri care nu au cum sa se intample si s-au intamplat, o persoana din Terapie Intensiva a decedat", a mai precizat medicul pentru sursa citata.Victima ar fi fost dezintubata de un brancardier, care ar fi trebuit sa ridice din salon un pacient care decedase. El ar fi incurcat pacientii si astfel femeia a fost deconectata de la aparate.O pacienta de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti a murit in seara zilei de joi, 10 decembrie, dupa ce ar fi fost extubata din greseala de catre un brancardier, iar politistii si procurorii au demarat o ancheta."In seara de 10 decembrie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost informata cu privire la decesul unei persoane internate intr-un spital din Sectorul 3. Avand in vedere ca subzista suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declansat verificari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3", a transmis, joi seara, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca se efectueaza activitati investigative si de cercetare penala, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, urmand a fi dispusa si necropsia.CITESTE SI: