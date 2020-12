Cod galben de ceata in cinci judete din Moldova, pana la ora 11:00

Potrivit meteorologilor, in judetul Galati, in Tecuci, Liesti, Matca, Umbraresti, Cosmesti, Munteni, Barcea, Ghidigeni, Draganesti, Ivesti, Nicoresti, Gohor, Tepu, Negrilesti, Buciumeni, Poiana, Movileni, in judetul Neamt, in Piatra-Neamt, Roznov, Savinesti, Dumbrava Rosie, Bodesti, Girov, Garcina, Bargauani, Margineni, Stefan cel Mare, Razboieni, Dragomiresti, Dochia, Negresti, Valeni, Dobreni, si in judetul Vrancea, in Focsani, Marasesti, Panciu, Vulturu, Odobesti, Paunesti, Suraia, Vanatori, Tifesti, Bolotesti, Cotesti, Garoafa, Jaristea, Movilita, Straoane, Pufesti, Milcovul, Gologanu, Vartescoiu, Fitionesti, Golesti, Carligele, Campineanca, Rastoaca, Slobozia Ciorasti, Biliesti, Nanesti se va semnala, local, ceata care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.De asemenea, ceata se va semnala si in judetul Iasi, in Iasi, Tomesti, Holboca, Ciurea, Miroslava, Popricani, Voinesti, Comarna, Valea Lupului, Mogosesti, Schitu Duca, Ungheni, Prisacani, Rediu, Barnova, Golaiesti, Aroneanu, Tutora, si in judetul Vaslui, in Barlad, Zorleni, Banca, Vinderei, Tutova, Perieni, Epureni, Grivita, Bogdanesti, Ivesti, Suletea, Bacani, Fruntiseni, Pogonesti, Ciocani.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM CITESTE SI: