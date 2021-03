Prefectul Bucurestiului, despre eventuale restrictii suplimentare impuse in Capitala: "Suntem intr-o situatie destul de delicata"

"Suntem intr-o situatie destul de delicata. Suntem inconjurati de carantina, in judetul Ilfov majoritatea localitatilor au intrat acolo. Judetul Ilfov a cerut sprijinul Politie Capitalei pentru organizare filtrelor intre Ilfov si Bucuresti . Este o activitatea destul de intensa si necesita forte multe. Vom monitoriza si indicele de infectare. Stiti foarte bine ca deja este presiune foarte mare pe sistemul sanitar. S-au suplimentat paturile la ATI, insa este in continuare aflux mare de pacienti si daca va fi cazul, noi suntem in constanta legatura cu autoritatile sanitare si daca ne vor semnala ca trebuie sa introducem si alte masuri, sigur ca o vom face. (...) Nu avem acum alte masuri de luat in calcul, dar in masura in care ni se vor indica aceste masuri ca fiind utile pentru mentinerea sub control a situatiei, atunci le vom lua, dar asteptam autoritatile sanitare sa o faca", a declarat, duminica, prefectul Capitalei.In ceea ce priveste masurile pe care le ia in calcul daca rata de infectare la nivelului Bucurestiului depaseste 6 cazuri la mia de locuitori , Stoica a spus ca prima masura, potrivit ordinului comun am ministrilor Educatiei si Sanatatii, ar fi aceea de a nu se mai face cursuri fata in fata, acestea trecand in online."Prima masura pe ordinul comun al ministerului Educatiei si Sanatatii este ca nu se vor mai face cursuri cu copiii, dar, cum am vazut si in alte localitati, in momentul in care se trece de, regula este ca autoritatile sanitare propun masura carantinarii", a precizat prefectul.Intrebat daca se ia in calcul revenirea la declaratii pe proprie raspundere in weekend sau inchiderea circulatiei mai devreme de ora 22,00 in cazul in care situatia se va agrava, el a raspuns: "V-am spus, aceste masuri sunt gandite la nivelul specialistilor. Daca ei ne recomanda sigur ca vom lua masuri, bineinteles".In opinia sa, nu ar fi posibila carantinarea pe sectoare."Nu cred ca este o masura eficienta. Va dati seama ca un oras nu poti sa-l carantinezi pe bucatele, ca si cand am incerca sa carantinam zona aceasta de aici. Sunt o gramada de artere. Ar fi imposibil sa faca asta. Nu cred ca se poate", a argumentat Alin Stoica.Potrivit acestuia, actiunile de control sunt organizate in comun de Politie, Jandarmerie, DSP, ITM si vizeaza in primul rand zonele aglomerate si "in primul rand conformare populatiei"."S-a constatat ca in zonele in care populatie se conformeaza voluntar acestor masuri, situatia este tinuta in general sub control. Nu sunt neaparat amenzile cele care ne intereseaza, ci mai degraba constientizarea populatiei ca trebuie sa respectam masurile", a mai spus prefectul.