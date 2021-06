20 de milioane de lei pentru constructia Catedralei Mantuirii Neamului, bani alocati discret de guvern

Fondurile au fost acordate pe 10 iunie din bugetul pentru reparatii si constructii de noi lacasuri de cult al Secretariatului de Stat pentru Culte, aflat in subordinea Executivului, fara ca decizia sa fie anuntata, conform profit.ro Bugetul pentru reparatii si constructii al Secretariatului pentru Culte a fost stabilit la inceput de an la 28 milioane lei, din care 8 milioane de lei au fost alocate Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, iar 20 de milioane de lei Patriarhiei Romane. Anul trecut, Biserica Ortodoxa Romana a primit 214,2 milioane de lei pentru construirea/repararea lacasurilor de cult sau pentru alte activitati desfasurate de catre acestea. Cel mai probabil, doar o parte dintre aceste fonduri au mers catre constructia Catedralei.Insa bugetul alocat a fost epuizat deja si va fi, cel mai probabil, suplimentat la prima rectificare bugetara din acest an.Primaria Capitalei a anuntat ca nu va aloca in acest an fonduri pentru constructia Catedralei Neamului, insa nici nu a primit in acest an o solicitare din partea Patriarhiei Romane pentru acordarea de bani in vederea finalizarii edificiului.Anul trecut, Gabriela Firea a dat Bisericii peste 11 milioane de euro Catedrala Mantuirii Neamului , inca nefinalizata, a fost sfintita in noiembrie 2018 . Catedrala urmeaza sa fie finalizata in anii urmatori, iar constructia nefiind inca receptionata nici nu are autorizatie de la ISU, asa ca evenimentul din 2018 s-a desfasurat "pe raspunderea proprietarului", adica a Bisericii. Mai mult, constructorul catedralei chiar a primit si amenda de 10.000 de lei pentru "incalcarea normelor de securitate la incendiu aplicabile la organizarea de santier pentru acest obiectiv", chiar inainte de sfintirea acesteia.