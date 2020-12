Patriarhul Daniel, in Pastorala de Craciun: Omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. Si poporul roman este indoliat si intristat

"Anul 2020 a fost in Patriarhia Romana << Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor >> si << Anul comemorativ al filantropilor ortodocsi romani >>, avand ca scop cultivarea vietii crestine in familie si promovarea educatiei crestine in societatea contemporana, precum si promovarea filantropiei crestine astazi, ca lucrare esentiala in activitatea Bisericii. Familia, binecuvantata de Dumnezeu spre a cultiva iubirea reciproca si a da nastere copiilor, este izvor de viata sfanta pentru fiecare popor si pentru intreaga umanitate", afirma Patriarhul Daniel , in Pastorala publicata de basilica.ro.PF Daniel afirma ca, cunoscand provocarile actuale la adresa familiei crestine, "este necesar sa afirmam cu tarie sfintenia casatoriei, solidaritatea in familie si intre familii, demnitatea maternitatii, a paternitatii, a filiatiei si a fraternitatii, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate in comuniune de iubire si coresponsabilitate"."In contextul pandemiei de astazi, omenirea confruntata cu noul coronavirus traverseaza o perioada grea privind viata si sanatatea oamenilor. Si poporul roman este indoliat si intristat, deoarece multi romani au decedat, iar altii au suferit pana cand s-au vindecat de aceasta boala. Prin urmare, este mare nevoie de multa rugaciune, de solidaritate si ajutorare frateasca.In acest sens, adresam indemn parintesc tuturor, de a veni in ajutorul celor aflati in suferinta si in lipsuri, a familiilor sarace, sprijinind familiile cu multi copii, batranii si persoanele singure, descurajate, indoliate si indurerate, oferindu-le un semn al iubirii milostive a lui Hristos fata de ei, un cuvant bun si o fapta buna. Sarbatoarea Nasterii Domnului este un prilej de intarire a comuniunii, de intrajutorare si de fapte de milostenie, care sunt roade ale dreptei credinte, marturii concrete ale iubirii noastre smerite fata de Dumnezeu si fata de oameni", mai afirma Patriarhul.Potrivit acestuia, "Lumina Pruncului Iisus nascut in Betleem ne cheama sa aratam mereu in jurul nostru, prin cuvant si fapta, semne de speranta, de pace si bucurie"."Ca si in anii precedenti, la cumpana dintre ani, adica in noaptea de 31 decembrie 2020 spre 1 ianuarie 2021, si in ziua de Anul Nou, sa inaltam rugaciuni de multumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El in anul 2020 care a trecut si sa-I cerem ajutorul in toata lucrarea cea buna si folositoare din Anul Nou 2021 in care intram. Sa pomenim in rugaciunile noastre si pe toti romanii care se afla printre straini, in jurul granitelor Romaniei sau in diaspora romana, ca sa pastram, cu multa iubire frateasca, unitatea de credinta si de neam.Cu prilejul Sfintelor Sarbatori ale Nasterii Domnului, Anului Nou 2021 si Botezului Domnului, va adresam tuturor parintesti binecuvantari, doriri de sanatate si mantuire, pace si bucurie, fericire si mult ajutor de la Dumnezeu in toata fapta cea buna, dimpreuna cu salutarea traditionala: << La multi ani! >> ", a mai transmis Patriarhul.