Cetateanul dependent

Astfel, Oradiei si Clujului incep sa i se alature Constanta, Timisoara, Bucurestiul, Muscelul s.a. in "revolutia bunei administratii": se doteaza spitale, se repara infrastructura, se restaureaza patrimoniul, se dezvolta mediul de afaceri etc.Odata cu aceste initiative benefice, orasele tarii se confrunta cu o schimbare de mentalitate si de prioritati in guvernare si administratie: accentul pe masuri populiste, interventioniste economic, asistentialiste scade, iar statul social incepe sa fie restructurat meritocratic si sa aiba un impact real acolo unde este cu adevarat necesar; cultura, proiectele publice, investitiile si economia capata prioritate, pe cand "minunile" politice si milostenia din banul public incep sa fie inhibate, anumite grupuri sociale trecand astazi printr-o decadere din "drepturi" - ma refer in mod general la toti cei care traiesc sau traiau din altceva decat meritul si efortul personal.Ce parere are insa cetateanul "de rand" despre noua directie administrativa? Simplu: ori nu e impresionat, ori e chiar iritat de "risipa" de bani investiti in proiecte de utilitate publica.La mesajul publicat de un astfel de primar gospodar, care isi anunta intentia de a reabilita un cinematograf de vara, mesaj in care sugera ca doreste sa evite pe cat posibil utilizarea bugetului local, cerand astfel in mod informal opiniile si ajutorul cetatenilor, pe care doreste evident sa ii integreze in procesul decizional si sa ii responsabilizeze, am observat un comentariu consternat al unei doamne.Pentru dansa, ideea de a dona in sprijinul unei lucrari publice, sugerata de altcineva in cadrul comentariilor iscate, este profund jignitoare si hidoasa. Argumentul central era acela ca, in calitate de contribuabil, cetateanului i se datoreaza automat servicii de calitate, el nefiind insa in niciun fel responsabil personal.Cetateanul de rand este adesea un dependent fara simt civic sau fara vreo banuiala a responsabilitatii publice - de 73 de ani el este obisnuit sa traiasca din pomeni electorale, din mila statului - mai pe scurt, sa "i se dea".Citeste si https://ziare.com/stiri/justitie/medic-militar-judecat-pentru-insubordonare-achitat-1658420 Am ajuns departe de momentele istorice precum cel in care cetatenii Botosaniului au construit teatrul orasenesc din colecta publica sau in care tinerii tarii se inscriau voluntari sa obtina independenta tarii cu pretul vietii sau in care marii boieri isi donau casele si averile oraselor pentru binele public, cum a fost cazul familiilor Aman si Mihail din Craiova.Romanul de astazi are sufletul intinat.Daca e bogat, se preocupa doar de propriile acumulari, obtinute cel mai adesea in detrimentul binelui public Daca e sarac, de obicei e si resentimentar si isi blameaza invariabil statutul pe altii: altii l-au afundat, altii sa-l scoata. La fel e si tanarul - lumea ii datoreaza ceva. Cand nu e cinic si blazat, e blocat in narcisism: distractia lui, locul lui de munca, masina lui etc.Daca e batran, e suspicios, ranchiunos si nostalgic (dupa bolsevism, desigur).In orice caz, romanul "mediu" e dependent sau acerb individualist. Daca nu vrea sa primeasca ceva de la societate, sigur nici nu vrea sa contribuie prea mult la aceasta.Nu mai avem constiinta comunitatii, datoriei si mostenirii comune, fiindca comunismul a reusit sa atomizeze si sa distruga comunitatea.Cum vom reusi in viitor sa ne intelegem relatia cu statul, cu spatiul public si cu concetatenii nostri e greu de spus. Speranta exista - generatiile tinere incep sa se scuture de jugul mental al unor conceptii izvorate din paranoia, neincrederea, egoismul si individualismul meschin aparute ca reactii traumatice la tragedia comunista, insa ei sunt vulnerabili la adoptarea ca forme fara fond a unor idei la moda, netrecute prin filtrul simtului critic si capabile sa starneasca si mai puternic in ei sentimentul misecuvinismului batranesc.Tinerii de acum sunt voluntari, se implica civic, doresc binele public de multe ori, insa, in acelasi timp, sunt hiperconstienti de drepturile lor, umbra produsa de acestea in mentalul colectiv eclipsand cu usurinta chestiunea responsabilitatilor.In ce directie va merge societatea romaneasca in urmatorii 10 ani e imposibil de spus.Cert este insa ca romanii sunt in prezent un popor dependent.Articol publicat si pe Marginaliaetc.ro Citeste si https://ziare.com/liviu-dragnea/psd/dragnea-si-tariceanu-in-razboi-cu-justitia-situatia-marilor-dosare-de-coruptie-1658419