Reguli pentru colindatori: Sunt interzise grupurile mai mari de sase persoane si deplasare dupa ora 23.00. Purtarea mastii este obligatorie

"Fiind aproape imposibil ca legislatia actuala sa cuprinda prevederi clare in ceea ce priveste masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus pe timpul defasurarii tuturor traditiilor si obiceiurilor din preajma sarbatorilor de iarna de la nivelul fiecarui sat sau localitate din Romania si, luand in considerare numarul mare de solicitari primite din partea autoritatilor publice locale, astazi, 14.12.2020, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Gorj a transmis catre unitatile administrativ teritoriale din judetul Gorj precizari privind desfasurarea pitarailor (colindetilor), obiceiuri care au loc in mai multe zone din judet, in Ajunul Craciunului", se arata intr-un comunicat al CJCCI Gorj.Astfel, Centrul de Coordonare atrage atentia autoritatilor locale si cetatenilor ca, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1065 din 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 14 decembrie, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, trebuie respectate mai multe masuri in timpul desfasurarii acestor obiceiuri:- in interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri;- Se interzice deplasarea persoanelor in intervalul 23:00-05:00;- Purtarea obligatorie a mastii de protectie in asa fel incat sa se asigure acoperirea nasului si a gurii de catre toti participantii;- Dezinfectarea permanenta a mainilor pentru toate persoanele care participa la pitarai (colindeti);- Persoanele care impart produse vor purta obligatoriu manusi de protectie;- Mentinerea distantei fizice de 1,5 metri intre participanti;- Aplicarea regulilor de igiena individuala si colectiva pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2."Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile pentru desfasurarea in siguranta a obiceiurilor care se desfasoara in Ajunul Craciunului", subliniaza CJCCI Gorj.