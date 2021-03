Pastila de Speranta: Desi sufera de o boala incurabila, doamna Virginia a terminat de trei ori un maraton

Iar pentru ca speranta se trage, printre alele, din povestile altor invingatori, chiar daca victoriile lor vin uneori la pachet cu tot atatea esecuri, Ziare.com si HOSPICE Casa Sperantei va prezinta zilnic, in luna martie, Pastila de Speranta: povestile unor femei care au purtat o lupta grea, una la care multi dintre noi nici macar nu pot sa se gandeasca, povestile unor Eroine.Doamna Virginia este una din #Eroinele de la HOSPICE care predau zilnic lectia curajului si a perseverentei. I-a scris bolii, a terminat o cursa de maraton (de trei ori), ofera retete fantastice, povesteste despre fericire si devotament, despre muzica hip-hop si arhitectura, ofera cu generozitate, dar si primeste in zilele mai grele imbratisari.Recent, a participat la Centrul de Zi de la HOSPICE, in cadru restrans si fara imbratisari, la o revedere cu oameni dragi. Si cata emotie a fost! Cum a ajuns acasa, a scris pe Facebook , a postat si poze si-a vrut sa multumeasca tuturor: "dupa multe luni de cand n-am mai fost la HOSPICE, mi s-a parut ceva minunat mica cladire de pe malul lacului Plumbuita, iar intalnirea cu cei din marea familie a Casei Sperantei, cu medicii, asistentele, familia de care mi-a fost tare dor, o revedere foarte placuta. Va iubesc mult".Virginia este vazuta de multi "definitia bucuriei", iar asta pentru ca indeamna intotdeauna sa ne bucuram cu totii de fiecare clipa: "Nu vreau sa ma intrebe fata mea 'mama, mai poti?', vreau sa-mi spuna 'mama, hai ajuta-ma, ca poti!'. Si cu gandul asta imi traiesc cu bucurie fiecare clipa".Poti sa ii ajuti pe copiii si adultii care lupta cu un diagnostic incurabil. Binele se face simplu si nu te costa nimic. Dureaza cateva minute sa completezi formularul prin care redirectionezi 3,5% din impozitul platit deja statului catre HOSPICE Casa Sperantei Citeste si: