Programul localurilor in care au loc nunti sau botezuri a fost prelungit pana la ora 2.00

"In sedinta de Guvern de astazi am modificat HG pentru prelungirea starii de alerta, cu un lucru bun, o veste foarte buna, in ceea ce priveste nuntile si botezurile, ele pot sa ramaa deschise pana la ora 2.00 noaptea", a anuntat Florin Citu , la finalul sedintei de Guvern.Executivul a precizat ca decizia a fost luata la propunerea CNSU."La propunerea CNSU, a fost aprobat in sedinta de Guvern ca evenimentele private, de tipul nuntilor, botezurilor etc. sa poata fi desfasurate in restaurant pana la ora 2.00, prelungindu-se astfel programul restaurnatelor, doar pentru evenimente private cu doua ore", a transmis Guvernul.