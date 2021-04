Peste 25.000 de romani s-au infectat cu Covid-19 dupa ce s-au vaccinat

21.316 persoane au fost confirmate cu infectie cu noul coronavirus dupa vaccinarea cu prima doza. "De la debutul campaniei de vaccinare, pana la data de 25 aprilie, 0,7% din totalul persoanelor vaccinate cu o doza au avut un test pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. In ceea ce priveste mediana timpului de la administrarea primei doze si pana la confirmarea infectiei cu SARS-CoV-2, aceasta a fost de 11 zile. Practic, in prima parte, pana la aparitia anticorpilor, pana la momentul in care cresc anticorpii protectori, ceea ce inseamna ca era o fereastra vulnerabila, in care persoana respectiva nu era protejata din punct de vedere imunologic", a mentionat seful CNCAV.3.862 de persoane care se vaccinasera anti-COVID si cu a doua doza au avut test pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2."Dupa cea de-a doua doza, au fost confirmate cu un test pozitiv un numar de 3.862 de persoane, ceea ce reprezinta 0,2% din totalul persoanelor vaccinate cu doza doi, intervalul mediu de timp fiind de circa 24 de zile", a precizat Valeriu Gheorghita.