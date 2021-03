44 de ani de la cutremurul devastator din 1977. Sute de cladiri din Bucuresti risca sa se prabuseasca in cazul unui seism puternic

Cutremurul din 4 martie 1977 s-a produs la ora 21:22, a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si o durata de circa 56 de secunde.Datele oficiale arata ca in urma cutremurului si-au pierdut viata 1.578 de persoane, majoritatea in Bucuresti, iar alte 11.321 au fost ranite, in principal din cauza prabusirii cladirilor.Cele mai grave urmari s-au inregistrat in partea de sud a tarii, in special in Capitala, unde au fost distruse 33 de cladiri si blocuri de inaltime mare sau medie, intre acestea fiind cladiri vechi construite in perioada antebelica, dar si trei cladiri noi (blocul OD16 din cartierul Militari, blocul de pe Stefan cel Mare-Lizeanu si Centrul de Calcul al Ministerului Transporturilor).In total, s-au prabusit sau au fost grav avariate 32.897 de locuinte si au fost afectate 763 de unitati industriale din 23 de judete. Un raport din 1978 al Bancii Mondiale arata pagube in valoare de doua miliarde de dolari, din care 70% in Bucuresti.Seismul a fost resimtit puternic si in tarile vecine (Serbia, Bulgaria, Ungaria) dar si in alte tari din centrul si sudul Europei, precum si in Rusia. In Bulgaria, au fost distruse trei blocuri, iar peste 120 de oameni au murit."Studiile de dupa cutremur au aratat ca acesta a avut caracter de multi-soc: au fost cel putin 4 socuri principale la adancimi diferite, de-a lungul planului de rupere, care este estimat a avea un perimetru de 30 pe 60 km.Mecanismul de faliere a socului principal a fost invers, orientat pe directia NE-SV si usor scufundat spre NV. Desi in Romania existau la data cutremurului mai multe seismometre, doar unul dintre ele a reusit sa inregistreze corect intreaga miscare seismica - cel de la statia INCERC din Bucuresti (cartierul Pantelimon); valoarea maxima de acceleratie inregistrata la nivelul solului a fost de 2,069 m/s. Cutremurul din 4 martie 1977 a fost cel mai distructiv cutremur de pe teritoriul Romaniei din secolul XX (cel putin)", arata specialistii Institutului National pentru Fizica Pamantului.Actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocanet, cantareata Doina Badea, scriitorul Alexandru Ivasiuc, poetul A.E. Baconsky sunt printre cei care si-au pierdut viata in urma cutremurului.In prezent, 726 de cladiri din Capitala sunt incadrate in clasele l si ll de risc seismic.Dintre acestea, 356, majoritatea in zona centrala, sunt incadrate in clasa l de risc seismic, iar 370 sunt incadrate in clasa a ll-a de risc seismic, ceea ce inseamna ca pot suferi degradari structurale majore in cazul unui cutremur puternic.