Firea: Florin Citu se bate cu mine pentru ca eu sunt primul om pe lista PSD la Senat

"Domnul ministru se bate cu mine pentru ca eu sunt primul om pe lista PSD la Senat. Dumnealui este primul om pe lista PNL la Senat. Ramane sa vedem pe cine vor alege bucurestenii. Un ministru care a ingropat pur si simplu economia tarii, care ne indatoreaza in fiecare zi cu dobanzi imense, sau un fost primar general care a lasat in urma sa niste lucruri durabile in Capitala?", a aratat primarul general, intr-o declaratie acordata presei.Ea a adaugat ca inspectorii de la Ministerul de Finante nu au gasit in activitatea Primariei Capitalei "nimic flagrant, nimic ilegal", ci doar au descris niste fapte."Referitor la afirmatiile de astazi ale domnului ministru Citu nu pot sa spun decat ca e de ras, realmente, e de ras. Nu a gasit absolut nimic. A inceput un control politic in decembrie anul trecut. Au plecat inspectorii la Ministerul de Finante, asa cum au venit si s-au reintors, spunand ca daca nu scriu ceva, orice, ei vor fi dati afara si sunt persoane in varsta, mai au cativa ani pana la pensie si le este foarte mare teama. Prin urmare, s-au inchis intr-un birou, au tot cerut documente de la Directia noastra economica si au scris. Repet, nimic flagrant, nimic ilegal, nimic care sa insemne vreo greseala a noastra, ci pur si simplu au descris niste fapte", a precizat Firea.Ea a admis ca Primaria Capitalei nu are complet inventarul patrimoniului, dar a subliniat ca aceasta este o situatie intalnita la majoritatea institutiilor."Nu veti gasi nicio entitate care sa aiba acest inventar finalizat, deoarece este in permanenta miscare. Noi, si in acest moment, asteptam din partea unor institutii ale statului, din partea primariilor de sector, anumite documentatii, pentru a finaliza acest inventar. Sunt si eu curioasa in cati ani va ajunge la aceasta lista finala noul primar general. Va spun eu ca in foarte multi ani, pentru ca lucrurile sunt in permanenta miscare si din punct de vedere al patrimoniului si nu poti sa ai o evidenta foarte clara si stricta", a explicat Firea.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca veniturile Primariei Municipiului Bucuresti in 2020 sunt de aproximativ 3,5 miliarde de lei, iar incasarile in septembrie sunt la aproape 99%."As vrea sa stiti situatia reala a finantelor Primariei Municipiului Bucuresti, pentru ca toti traim in acest oras si vrem sa stim cum au fost cheltuiti banii in acest an. (...) Veniturile Primariei Municipiului Bucuresti in 2020 sunt undeva la 3,5 miliarde de lei. Acesta este bugetul, 3,5 miliarde de lei. Incasarile in septembrie sunt la aproape 99%. Deci, au fost venituri la Primaria Municipiului Bucuresti", a spus Florin Citu.