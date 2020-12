Profesorul Adrian Streinu-Cercel pleaca de la Institutul Matei Bals. Scandalurile in care a fost implicat senatorul in ultimul an

Pacienti lasati fara apa calda si fara caldura

In vizorul medicilor ATI

Demis dupa ce a propus izolarea celor peste 65 de ani

Actual presedinte al Comisiei de Sanatate Publica din Senat, profesorul Streinu-Cercel se afla de 19 ani la carma unitatii sanitare.Medicul infectionist, care a anuntat inca din octombrie ca, daca va fi ales senator din partea PSD va renunta la functia din spital , nu a fost ocolit de scandaluri de-a lungul activitatii sale.Cel mai recent este legat de faptul ca Institutul Matei Bals din Capitala a ramas fara caldura si apa calda la inceputul lunii decembrie. In aceeasi situatie a fost la momentul respectiv si Spitalul Colentina, aflat in apropierea Institutului Matei Bals, insa aici managerul ar fi luat masuri la timp.Actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan , a transmis la vremea respectiva ca profesorul Streinu-Cercel, in calitate de manager, desi a fost anuntat ca privire la faptul ca spitalele vor fi deconectate de la agentul termic, nu ar fi luat masuri la timp."Spitalul Colentina nu a avut o problema majora, pentru ca directorul medical, prevenit de anunt, a utilizat aerul conditionat si caloriferele electrice. In schimb, managerul Spitalului Matei Bals, Adrian Streinu Cercel , desi prevenit cu o zi inainte, nu a facut nimic si a constatat seara ca este frig", a scris pe pagina sa de Facebook Nicusor Dan.Un alt scandal in care a fost implicat numele senatorului PSD dateaza din luna iulie cand medicul a fost acuzat de abuz de putere, pe motiv ca ar fi cerut detasarea medicilor si asistentilor ATI la Institutul Matei Bals.Cei care au protestat vehement au fost medicii din Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva (SRATI).La scurt timp dupa debutul pandemiei, profesorul Streinu-Cercel a fost demis de la sefia Comisiei de management clinic si epidemiologic al COVID 19 din Ministerul Sanatatii. Medicul a fost atunci dur criticat in spatiul public dupa ce a propus izolarea totala a persoanelor peste 65 de ani.Premierul Ludovic Orban a calificat drept o "o nastrusnicie, o stupiditate" programul doctorului Adrian Streinu-Cercel, intitulat "Vacanta Mare", care continea propuneri de masuri ce trebuie luate pentru perioada de dupa incetarea starii de urgenta.